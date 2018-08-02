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Рідні Демі Ловато підготували для неї несподіваний ультиматум, – ЗМІ

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Демі Ловато
Демі Ловато / pacificsandiego.com

Популярна співачка Демі Ловато після виписки зі шпиталю зіткнеться з ультиматумом своїх близьких. Рідні наполягатимуть, щоб артистка пройшла курс реабілітації.

25 липня всі західні ЗМІ вибухнули новиною: співачка Демі Ловато потрапила в лікарню через передозування наркотиками. За інформацією інсайдерів, життя зірки врятував антидот, який медики ввели одразу після госпіталізації. Під час лікування артистка мала ускладнення, типові для передозування: вона страждала від високої температури та нудоти. 

Наразі життю Демі Ловато нічого не загрожує, а лікарі готові до 10 серпня виписати її зі шпиталю. Однак, за інформацією TMZ, на зірку чекатиме неприємний "сюрприз" від рідних. Друзі та родичі вимагатимуть, щоб Демі пройшла курс лікування від наркозалежності. Якщо ж співачка відмовиться це робити – всі її близькі відречуться від зірки та ігноруватимуть її.

Вона може померти, якщо цього не зробить, і це вже не буде на нашій совісті, бо ми намагались допомогти, 
– пояснили своє рішення інсайдери. 

Однак рішення залишається за Демі Ловато. Варто зазначити, що артистку вже намагались позбавити наркозалежності, однак вона відмовилась від допомоги медиків. Тепер рідні переконані, що загроза смерті та ускладнення налякали Демі Ловато, тому артистка все ж погодиться на їх ультиматум. 

До слова, Демі написала пісню Sober у 2018 році, яку присвятила своїй тривалій боротьбі з наркотичною залежністю.

Дивіться кліп Демі Ловато на пісню "Sober" (відео):

 

Теги: LifeStyle Музика Лікування Наркотики
Джерело: 24 Канал
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