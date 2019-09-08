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      Рідні Сенцова прямують на зустріч із ним до Києва: фото

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      Рідні Сенцова прямують на зустріч із ним до Києва: фото
      / Фото Ростислава Лабенського (24 канал)

      Родина звільненого українського політв'язня Олега Сенцова перетнула адміністративну межу з окупованим Кримом та прямує до Києва.

      "Прямують до Києва, обійнятися з сином, батьком, чоловіком. Роки очікувань і виплаканих подушок для цієї сім'ї, я дуже сподіваюся, закінчилися. Але в Криму боротьба триває", – написав у фейсбуці власник телекомпанії ATR Ленур Іслямов.

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      Матір Сенцова – пані Людмила – повернення політв’язня до України зустріла в окупованому Криму в селі Скалисте. Вона стежила за всіма подіями онлайн на відстані, а 8 вересня вже зможе обійняти свого сина.

      Сподіваюся, що інші полонені будуть звільнені. Але навіть після звільнення останнього полоненого наша боротьба не закінчується. До перемоги ще дуже далеко,
      – сказав Сенцов відразу після прибуття до аеропорту "Бориспіль".

      Сенцов та ще 34 українських політв’язні і моряки повернулися на батьківщину 7 вересня – в межах обміну полоненими з Росією. Росії передали теж 35 утримуваних в Україні осіб.

      Як Олег Сенцов опинився у російському полоні? 10 травня 2014 року Сенцова разом з активістом Олександром Кольченком затримали в окупованому Криму. Російські окупанти звинуватили обох у підготовці терактів. У 2015 році Сенцова засудили до 20 років російської колонії суворого режиму, а Кольченку дали 10 років.

      У 2018 році Сенцов оголосив голодування, вимагаючи звільнити усіх політв'язнів Кремля. Він навіть написав заповіт на творчість у разі смерті. Політв’язень припинив голодування після 145 днів через загрозу примусового годування.

      Зауважимо, що разом з Сенцовим з полону 7 вересня повернувся і Кольченко.

      звільнені з полону українці імена список Сенцов Кольченко Гриб Клих Карпюк Балух

      звільнені з полону українські моряки список імен

      blog_ava
      Нас було 35, а ФСБшників – понад 40, – Гриб розповів про обмін і своє життя за ґратами
      сьогодні
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      Теги: Олег Сенцов Обмін полоненими Українці в полоні РФ Новини України Новини Криму Анексія Криму Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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