Рідні Сенцова прямують на зустріч із ним до Києва: фото

Родина звільненого українського політв'язня Олега Сенцова перетнула адміністративну межу з окупованим Кримом та прямує до Києва.

"Прямують до Києва, обійнятися з сином, батьком, чоловіком. Роки очікувань і виплаканих подушок для цієї сім'ї, я дуже сподіваюся, закінчилися. Але в Криму боротьба триває", – написав у фейсбуці власник телекомпанії ATR Ленур Іслямов.

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Матір Сенцова – пані Людмила – повернення політв’язня до України зустріла в окупованому Криму в селі Скалисте. Вона стежила за всіма подіями онлайн на відстані, а 8 вересня вже зможе обійняти свого сина.

Сподіваюся, що інші полонені будуть звільнені. Але навіть після звільнення останнього полоненого наша боротьба не закінчується. До перемоги ще дуже далеко,

– сказав Сенцов відразу після прибуття до аеропорту "Бориспіль".

Сенцов та ще 34 українських політв’язні і моряки повернулися на батьківщину 7 вересня – в межах обміну полоненими з Росією. Росії передали теж 35 утримуваних в Україні осіб.

Як Олег Сенцов опинився у російському полоні? 10 травня 2014 року Сенцова разом з активістом Олександром Кольченком затримали в окупованому Криму. Російські окупанти звинуватили обох у підготовці терактів. У 2015 році Сенцова засудили до 20 років російської колонії суворого режиму, а Кольченку дали 10 років.



У 2018 році Сенцов оголосив голодування, вимагаючи звільнити усіх політв'язнів Кремля. Він навіть написав заповіт на творчість у разі смерті. Політв’язень припинив голодування після 145 днів через загрозу примусового годування.



Зауважимо, що разом з Сенцовим з полону 7 вересня повернувся і Кольченко.