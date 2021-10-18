Рідного брата загиблого мера Кривого Рогу Павлова знайшли мертвим

У Кривому Розі у понеділок, 18 жовтня, знайшли тіло Андрія Павлова. Він був молодшим рідним братом загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Першими про смерть Павлова-молодшого повідомили місцеві ЗМІ. Вони заявили, що тіло чоловіка виявив його друг близько 16:30. Причину смерті наразі не оприлюднюють.

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За даними ЗМІ, ще вранці 18 жовтня чоловіка бачили живим. Водночас напередодні він скаржився на погане самопочуття.

Тіло Павлова-молодшого знайшли у Кривому Розі / Алексей Таймурзин

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