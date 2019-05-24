Ріелтори попереджають про шахрайську схему на ринку нерухомості: як не втрапити на гачок

На ринку оренди нерухомості набуває популярності нова шахрайська схема, за допомогою якої аферисти намагаються нажитись на довірливих клієнтах.

Шахраї "оновили" стару аферу з передоплатою за оренду чи купівлю квартир, попереджає віце-президент Асоціації професійних управителів нерухомістю Анатолій Топал.

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Як діють аферисти?

Вони створюють у соціальних мережах фейкові акаунти відомих ріелторів. На цих сторінках розміщують фото сертифікатів, нагород та інші регалій справжніх власників.

Від імені цього акаунта розміщують оголошення про оренду квартир і вимагають передоплату за нібито ексклюзивне резервування нерухомості.

Після того, як потенційні клієнти переказують гроші, псевдоріелтори зникають, зачищаючи фейкові сторінки.

За даними Анатолія Топала, у Києві зафіксовано щонайменше 10 подібних випадків. Аферисти діяли від імені київських та рівненських фахівців з нерухомості.

Як не стати жертвою шахраїв?

Фахівці радять перед тим, як переказувати будь-яку суму передоплати за оренду нерухомості, варто з'ясувати якомога більше інформації про ріелтора, який вимагає від вас гроші.

Якщо у вас вимагають передоплату за бронь квартири від імені ріелтора, знайдіть справжні контакти цієї людини в Google, на сайтах громадських організацій, як всеукраїнських так і регіональних. І зв'яжіться безпосередньо з ним до того як перераховувати передоплату,

– радить Анатолій Топал.



Афера з орендою квартир набуває популярності у Києві

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