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      Ріелтори попереджають про шахрайську схему на ринку нерухомості: як не втрапити на гачок

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      Нова стара афера з орендою квартир
      Нова стара афера з орендою квартир / unsplash.com

      На ринку оренди нерухомості набуває популярності нова шахрайська схема, за допомогою якої аферисти намагаються нажитись на довірливих клієнтах.

      Шахраї "оновили" стару аферу з передоплатою за оренду чи купівлю квартир, попереджає віце-президент Асоціації професійних управителів нерухомістю Анатолій Топал.

      Читайте також: "Ви виграли квартиру": викрито масштабну схему видурювання грошей в українців

      Як діють аферисти?

      Вони створюють у соціальних мережах фейкові акаунти відомих ріелторів. На цих сторінках розміщують фото сертифікатів, нагород та інші регалій справжніх власників.

      Від імені цього акаунта розміщують оголошення про оренду квартир і вимагають передоплату за нібито ексклюзивне резервування нерухомості.

      Після того, як потенційні клієнти переказують гроші, псевдоріелтори зникають, зачищаючи фейкові сторінки.

      За даними Анатолія Топала, у Києві зафіксовано щонайменше 10 подібних випадків. Аферисти діяли від імені київських та рівненських фахівців з нерухомості.

      Як не стати жертвою шахраїв?

      Фахівці радять перед тим, як переказувати будь-яку суму передоплати за оренду нерухомості, варто з'ясувати якомога більше інформації про ріелтора, який вимагає від вас гроші.

      Якщо у вас вимагають передоплату за бронь квартири від імені ріелтора, знайдіть справжні контакти цієї людини в Google, на сайтах громадських організацій, як всеукраїнських так і регіональних. І зв'яжіться безпосередньо з ним до того як перераховувати передоплату,
      – радить Анатолій Топал.

      афера оренда квартир оренда нерухомості Київ
      Афера з орендою квартир набуває популярності у Києві

      Нерухомість 24 уже писала про найпоширеніші шахрайські схеми з орендою квартир.

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      Теги: Новини нерухомості України Ринок нерухомості Оренда нерухомості Шахрайство Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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