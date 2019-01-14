Рігондо, якого побив Ломаченко, брутальним нокаутом повернувся у ринг: відео

Кубинський екс-чемпіон світу Гільєрмо Рігондо ефектно повернувся у ринг. Він не виступав більше року після поразки від Василя Ломаченка, але зумів нокаутував мексиканця Джованні Дельгадо.

Рігондо брутально нокаутував свого суперника вже в першому раунді й здобув 18-ту перемогу в 19 боях. Читайте також: Кубинський ветеран назвав помилкою бій проти Ломаченка Бій відбувся у Лос-Анджелесі (США). Також в рамках цього вечора боксу чемпіон IBF у другій середній вазі Хосе Ускатегі програв Калебу Планту і втратив титул. Судді одноголосно віддали перемогу американцю – 116:110, 116:110, 115:111. Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24