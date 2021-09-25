Рік після авіакатастрофи Ан-26: усі обвинувачені опинились на волі

На лаві підсудних у справі Ан-26 є 6 військовослужбовців. Двоє з них були керівниками вищої ланки.

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Обвинуваченими є екскомандувач Повітряних сил Сергій Дроздов та ексначальник Харківського університету імені Івана Кожедуба Олександр Туринський.

У 2014 році обоє відзначилися під час активних бойових дій на Донбасі. Їх нагородили орденом "Богдана Хмельницького". Їх звинувачують у недбалому ставленні до військової служби в умовах особливого періоду. За це генералам загрожує від 5 до 7 років в'язниці.

Наприклад, Туринському інкримінують, що він не заборонив "конвеєрні польоти" і розробив триступеневу систему льотної підготовки курсантів. Таким чином проводили спільні тренувальні польоти льотчиків та штурманів. Все для економії палива. Генерал-майор, за версією ДБР, "не проконтролював" рівень підготовки льотчиків-інструкторів.

Дроздов, на думку слідства, повинен був змінити або взагалі скасувати практику "конвеєрних польотів" в Харківському університеті.

Підозри для інших фігурантів

Підозри вручили керівникам 203 навчальної авіаційної бригади, яка дислокується на аеродромі Чугуєва і займалася навчальними польотами курсантів.

В'ячеслав Глазунов – командир;

– командир; Віктор Вовк – заступник командира;

– заступник командира; Роман Куценко – заступник командира;

– заступник командира; Олександр Жук – керівник польотів.

Їм інкримінують військову недбалість, а також "порушення правил польотів або підготовки до них". Стаття передбачає від 5 до 15 років в'язниці.

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Всі підозрювані – на волі

Усі підозрювані зараз на волі, тобто під домашніми арештами та особистими зобов'язаннями. Ба більше, генерал Дроздов з липня зовсім не має запобіжного заходу. Суд раніше відмовився його продовжити.

Під вартою були тільки Глазунов та Жук. Однак перший вийшов із СІЗО 11 березня, другий – 20 серпня.

До слова, всі підозрювані заперечують свою провину. Протягом 5 місяців вони з адвокатами знайомляться з матеріалами справи. Після завершення етапу обвинувальний акт передадуть до суду. Слідство переконане, що фігуранти свідомо затягують процес.

Авіакатастрофа Ан-25 біля Чугуєва: коротко

Літак Ан-26 розбився 25 вересня 2020 року біля Чугуєва, що на Харківщині. На борту було 20 курсантів та 7 членів екіпажу.

У моторошній авіакатастрофі загинули 26 осіб, вижив тільки 1 курсант.

Причиною трагедії стала сукупність помилкових рішень екіпажу літака, військової частини та керівництва.



Авіакатастрофа Ан-26 біля Чугуєва / Інфографіка 24 каналу