Рік після авіакатастрофи Ан-26: усі обвинувачені опинились на волі
Джерело:"РБК-Україна"
Обвинувачені у справі про авіакатастрофу Ан-26 під Чугуєвом опинилися на волі. Один з фігурантів перебуває без запобіжного заходу, оскільки суд вирішив його не продовжувати.
На лаві підсудних у справі Ан-26 є 6 військовослужбовців. Двоє з них були керівниками вищої ланки.
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Що відомо про обвинувачених генералів
Обвинуваченими є екскомандувач Повітряних сил Сергій Дроздов та ексначальник Харківського університету імені Івана Кожедуба Олександр Туринський.
У 2014 році обоє відзначилися під час активних бойових дій на Донбасі. Їх нагородили орденом "Богдана Хмельницького". Їх звинувачують у недбалому ставленні до військової служби в умовах особливого періоду. За це генералам загрожує від 5 до 7 років в'язниці.
Наприклад, Туринському інкримінують, що він не заборонив "конвеєрні польоти" і розробив триступеневу систему льотної підготовки курсантів. Таким чином проводили спільні тренувальні польоти льотчиків та штурманів. Все для економії палива. Генерал-майор, за версією ДБР, "не проконтролював" рівень підготовки льотчиків-інструкторів.
Дроздов, на думку слідства, повинен був змінити або взагалі скасувати практику "конвеєрних польотів" в Харківському університеті.
Підозри для інших фігурантів
Підозри вручили керівникам 203 навчальної авіаційної бригади, яка дислокується на аеродромі Чугуєва і займалася навчальними польотами курсантів.
- В'ячеслав Глазунов – командир;
- Віктор Вовк – заступник командира;
- Роман Куценко – заступник командира;
- Олександр Жук – керівник польотів.
Їм інкримінують військову недбалість, а також "порушення правил польотів або підготовки до них". Стаття передбачає від 5 до 15 років в'язниці.
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Всі підозрювані – на волі
Усі підозрювані зараз на волі, тобто під домашніми арештами та особистими зобов'язаннями. Ба більше, генерал Дроздов з липня зовсім не має запобіжного заходу. Суд раніше відмовився його продовжити.
Під вартою були тільки Глазунов та Жук. Однак перший вийшов із СІЗО 11 березня, другий – 20 серпня.
До слова, всі підозрювані заперечують свою провину. Протягом 5 місяців вони з адвокатами знайомляться з матеріалами справи. Після завершення етапу обвинувальний акт передадуть до суду. Слідство переконане, що фігуранти свідомо затягують процес.
Авіакатастрофа Ан-25 біля Чугуєва: коротко
- Літак Ан-26 розбився 25 вересня 2020 року біля Чугуєва, що на Харківщині. На борту було 20 курсантів та 7 членів екіпажу.
- У моторошній авіакатастрофі загинули 26 осіб, вижив тільки 1 курсант.
- Причиною трагедії стала сукупність помилкових рішень екіпажу літака, військової частини та керівництва.
Авіакатастрофа Ан-26 біля Чугуєва / Інфографіка 24 каналу