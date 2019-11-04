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      Рік без Каті: в Україні та світі проведуть акції до роковин загибелі Гандзюк

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      Рік без Каті Гандзюк: акції в день смерті Гандзюк 4 листопада 2019
      Акцію до роковин загибелі Катерини Гандзюк проведуть у Києві та інших містах України і світу / facebook.com/events/2459253144352135/

      У річницю загибелі Катерини Гандзюк 4 листопада у Києві та десятках інших міст України і світу проведуть акцію пам’яті вбитої херсонської активістки. Зокрема, акція у Києві запланована на 19:00 біля Офісу Президента.

      "4 листопада ми знову вийдемо на вулиці наших міст для того, щоб нагадати всім – і вбивцям, і владі, і всім громадянам нашої країни: ми вимагаємо справедливості", – мовиться у повідомленні організаторів акції у фейсбук.

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      Вони додали, що вимагають справедливості для всіх, хто загинув в Україні за те, що мав силу говорити правду і чинити опір перевертням, корупціонерам, місцевим елітам і злодіям, які ховаються за званнями і погонами.

      Організатори акції пам’яті Гандзюк також звернулися до Президента України Володимира Зеленського з закликом прийти на подію.

      "Голови ГПУ та СБУ – Ваші особисті друзі і близькі люди. Ви маєте всі важелі впливу, і ми віримо в те, що маєте політичну волю для того, щоб Україна вперше в своїй історії покарала замовників страшного політичного вбивства", – звернулися організатори події до глави держави.

      Ми запрошуємо Вас (президента) прийти на нашу акцію та поставити свічку в пам’ять про нашу подругу. Не мовчіть, пане президенте. Не будьте, як Ваші попередники,
      – закликали ініціатори акції пам’яті Гандзюк.

      Зауважимо, що окрім українських міст, акції пам’яті Гандзюк заплановані і в Парижі, Берліні, Римі, Брюсселі, Мілані, Лунді, Нью-Джерсі, Айові, Оксфорді, Стенфорді, Раковніку, Брно, Тель-Авіві, Відні і Талліні.

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      Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк?

      На активістку і радницю мера Херсона Катерину Гандзюк напали 31 липня 2018 року. Її облили сірчаною кислотою у дворі власного будинку. Жінка зазнала 30% опіків тіла і потрапила до лікарні. Медики кілька місяців боролися за життя та здоров’я Гандзюк, провели низку операцій, проте її серце не витримало і 4 листопада 2018 року жінка померла в лікарні.

      Кого покарали?

      У червні 2019 року суд виніс вироки 5 співучасникам злочину:

      • координатор замаху Сергій Торбін був засуджений до 6 років і 6 місяців ув’язнення,
      • нападник Микита Грабчук – 6 років в'язниці,
      • причетні до нападу Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський – по 4 роки ув’язнення,
      • Віктор Горбунов – 3 роки.

      У причетності до вбивства підозрюють також Олексія Левіна, але він ще перебуває в розшуку.

      Хто замовник?

      Замовники злочину досі не встановлені і відповідно не покарані. Адвокати вважають замовниками вбивства голову Херсонської облради Владислава Мангера та Ігоря Павловського.

      Дивіться відео про вбивство Катерини Гандзюк:

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Офіс Президента Протести Пікет Новини Києва Справа Катерини Гандзюк Володимир Зеленський
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