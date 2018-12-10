Рік фейків та дезінформації: як Росія готувалася до атаки в Азовському морі

Росія проклала шлях до свого рішення про атаку українських кораблів через розповсюдження фейків та дезінформації.

Про це розповів єврокомісар з питань безпеки Джуліан Кінг передає The Guardian.

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Якщо ви думаєте, що інцидент не має під собою підгрунтя, ви помиляєтесь. Дезінформаційна кампанія почалася набагато раніше, більше року тому, коли російські ЗМІ почали наполягати на тому, що влада Києва проводить роботи із поглиблення морського дна в Азовському морі для підготовки до входу у його акваторію флоту НАТО,

– роповів Кінг.

Окрім цього, росЗМІ писали про те, що влітку Україна заразила Азовське море холерою, а також, що британські та українські спецслужби намагалися перевезти ядерну бомбу до новозбудованого мосту в окупуваний Крим, щоб підірвати його.

Кінг сказав, що жодна з таких поширених новин не була правдою.

"Кремль продовжував багаторічну дезінформаційну кампанію з метою пом'якшення громадської думки до того, як взяти в полон три українські кораблі та їх екіпажі в Азовському морі", – додав Кінг.

Що відомо про події в Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.