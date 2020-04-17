Рік після дебатів Порошенка та Зеленського: що українці запитали б у президента сьогодні
Вперше кандидати в президенти мали дебати не в студії на телеканалі, а на футбольному стадіоні. Віч-на-віч 19 квітня 2019 року зійшлися тоді ще Президент Петро Порошенко та кандидат Володимир Зеленський. Про важливі моменти цієї вже історичної події та про те, що нині українці спитали б у Володимира Зеленського – дізнавалися кореспонденти 24 каналу.
У 2019 році за подіями на НСК "Олімпійський" спостерігала уся країна. Там відбувалася битва між основними кандидатами на посаду глави держави – п'ятим Президентом України Петром Порошенком і вже чинним шостим – Володимиром Зеленським.
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Щоб організувати дебати штаби сперечалися 2 тижні. Поки команди чубились щодо часу і формату, кандидати здавали аналізи.
І нарешті НСК "Олімпійський": 10 тисяч правоохоронців та 22 тисячі глядачів на стадіоні. Трансляцію вели майже усі українські канали і 20 іноземних.
Промови
Першим жереб обрав Зеленського і той одразу в наступ. Згадав Порошенку усе: від агітаційного "жити по-новому" і обіцянки закінчити війну за 2 тижні до кондитерського бізнесу і заграванням з Москвою.
Порошенко ж дорікнув Зеленському ігноруванням ЗМІ та незнанням, чим має займатися президент. Мовляв, ані тарифи, ані зарплати – не компетенція глави держави.
Дебати / Getty Images
Далі Володимир Зеленський зробив хід конем. Зачитав з папірця питання, які визріли в українців за 5 років президентства Петра Порошенка. Мовляв, їх зібрали у соцмережах.
Вже за кілька днів Володимир Зеленський здобув перемогу у президентських перегонах. Минув рік. Кореспонденти 24 каналу поцікавились, що б тепер люди запитали вже у самого Зеленського.
Питання українців:
- Чи думає він про країну, коли приймаються ті законопроєкти?
- Що ви далі будете робити з війною на Сході?
- Чому все залишилося, як було?
- Коли це все закінчиться?
- Питання взагалі чому він туди пішов?
Згадали і про справу "Приватбанку", і про відвід військ на Сході, і про суперечливі призначення не зовсім нових облич. А ще про друзів, які залишаються при владі навіть попри корупційні скандали.
Дебати Зеленського та Порошенка на "Олімпійському" за 7 хвилин: дивіться відео
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