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      Рік після дебатів Порошенка та Зеленського: що українці запитали б у президента сьогодні

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      Вперше кандидати в президенти мали дебати не в студії на телеканалі, а на футбольному стадіоні. Віч-на-віч 19 квітня 2019 року зійшлися тоді ще Президент Петро Порошенко та кандидат Володимир Зеленський. Про важливі моменти цієї вже історичної події та про те, що нині українці спитали б у Володимира Зеленського – дізнавалися кореспонденти 24 каналу.

      У 2019 році за подіями на НСК "Олімпійський" спостерігала уся країна. Там відбувалася битва між основними кандидатами на посаду глави держави – п'ятим Президентом України Петром Порошенком і вже чинним шостим – Володимиром Зеленським.

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      Щоб організувати дебати штаби сперечалися 2 тижні. Поки команди чубились щодо часу і формату, кандидати здавали аналізи.

      І нарешті НСК "Олімпійський": 10 тисяч правоохоронців та 22 тисячі глядачів на стадіоні. Трансляцію вели майже усі українські канали і 20 іноземних.

      Промови

      Першим жереб обрав Зеленського і той одразу в наступ. Згадав Порошенку усе: від агітаційного "жити по-новому" і обіцянки закінчити війну за 2 тижні до кондитерського бізнесу і заграванням з Москвою.

      Порошенко ж дорікнув Зеленському ігноруванням ЗМІ та незнанням, чим має займатися президент. Мовляв, ані тарифи, ані зарплати – не компетенція глави держави.


      Дебати / Getty Images

      Далі Володимир Зеленський зробив хід конем. Зачитав з папірця питання, які визріли в українців за 5 років президентства Петра Порошенка. Мовляв, їх зібрали у соцмережах.

      Вже за кілька днів Володимир Зеленський здобув перемогу у президентських перегонах. Минув рік. Кореспонденти 24 каналу поцікавились, що б тепер люди запитали вже у самого Зеленського.

      Питання українців:

      • Чи думає він про країну, коли приймаються ті законопроєкти?
      • Що ви далі будете робити з війною на Сході?
      • Чому все залишилося, як було?
      • Коли це все закінчиться?
      • Питання взагалі чому він туди пішов?

      Згадали і про справу "Приватбанку", і про відвід військ на Сході, і про суперечливі призначення не зовсім нових облич. А ще про друзів, які залишаються при владі навіть попри корупційні скандали.

      Дебати Зеленського та Порошенка на "Олімпійському" за 7 хвилин: дивіться відео

       

      Автор: Анна Брикова
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Порошенко і Зеленський Новини політики
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