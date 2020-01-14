Рік після спроби штурму Zaxid.net: суд зобов’язав поліцію почати розслідування

Поліція розпочала розслідування спроби штурму видання Zaxid.net. Наприкінці грудня 2018 року члени кількох львівських угруповань палили димові шашки і намагалися силою увірватися до редакції.

13 січня слідчий суддя Галицького райсуду Львова Віктор Романюк зобов’язав поліцію розпочати розслідування, пише Zaxid.net.

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Причиною рішення стала скарга на бездіяльність поліцейських, які понад рік не реагували на публічно вчинене правопорушення.

Зазначається, що працівники Галицького відділку поліції навіть не внесли відомостей щодо правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.Тобто правоохоронці не реагували на заяву і не починали розслідування.



Суд зобов’язав поліцію розслідувати штурм редакції / Zaxid.net

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