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      Рік після спроби штурму Zaxid.net: суд зобов’язав поліцію почати розслідування

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      Суд У Львові зобов’язав поліцію почати розслідування штурму ZAXID.NET / zaxid.net

      Поліція розпочала розслідування спроби штурму видання Zaxid.net. Наприкінці грудня 2018 року члени кількох львівських угруповань палили димові шашки і намагалися силою увірватися до редакції.

      13 січня слідчий суддя Галицького райсуду Львова Віктор Романюк зобов’язав поліцію розпочати розслідування, пише Zaxid.net.

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      Причиною рішення стала скарга на бездіяльність поліцейських, які понад рік не реагували на публічно вчинене правопорушення.

      Зазначається, що працівники Галицького відділку поліції навіть не внесли відомостей щодо правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.Тобто правоохоронці не реагували на заяву і не починали розслідування.

      захід.нет
      Суд зобов’язав поліцію розслідувати штурм редакції / Zaxid.net

      Що відомо про штурм редакції Zaxid.net

      • 21 грудня 2018 року приблизно сотня людей намагалася увірватися до редакції видання. Причина – публікації про зловживання з виділення землі учасникам АТО.
      • Серед пікетувальників були представники ГО "Розвиток громади", "Нацкорпусу" і ГО "УСУ АТО".
      • Вони запалювали димові шашки перед будинком, де розташована редакція Zaxid.net, а також намагалися прорватися всередину.
      • Тоді учасники акції протесту пікетували й інші адмінспоруди міста. Скрізь їх супроводжували працівники поліції. Однак правоохоронці не перешкоджали незаконним діям під час захоплення редакції.
      • Головний редактор Zaxid.net одразу написав заяву про поліції про вчинення злочину. Однак реакції від правоохоронних органів не було понад рік.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини України Новини Львова Медіа ЗМІ Національний корпус Поліція Розслідування АТО
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