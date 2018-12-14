Рік виборів і без надій на іпотеку: чого чекати від ринку нерухомості у 2019

Як позначаться вибори на цінах на нерухомість? Що буде з іпотекою? Чи зросте вартість оренди житла? Експерти спрогнозували, чого чекати від ринку нерухомості України у 2019-му році.

За словами фахівців, у 2019-му на різкі зміни на ринку нерухомості України очікувати не варто, проте певними особливостями він все ж відзначиться.

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Рік виборів

Як зазначає голова комітету з інформаційних технологій, сервісів, аналітики Асоціації фахівців з нерухомості Едуард Бразас, вибори ніколи не додавали позитиву на ринку нерухомості.

Раніше було так, що великі бюджети виборчих кампаній спершу приходили у штаби , потім розподілялось між учасниками процесу і врешті-решт якась частина – доволі значна – осідала на ринку нерухомості,

– зазначив експерт, проте впродовж останніх кількох років, за його словами, такого не спостерігається.

Щоправда, фахівець зазначає одразу дві пари виборів, які чекають на Україну у 2019-му, швидше вплинуть на психологічне налаштування українців – спершу чекатимуть президентських виборів, потім парламентських і це може позначитись більше на комерційній нерухомості, ніж на "живій, оскільки економ-сегмент як працював, так і працюватиме.



Як вибори-2019 вплинуть на ринок нерухомості в Україні

Що з комерційною нерухомістю?

На ринку комерційної нерухомості, за прогнозами фахівців, у 2019-му можливі невеликі застої.

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"Якщо з її орендою буде більш-менш все стабільно (у 2018-му ринок комерційної нерухомості в Україні дуже добре себе почував: збільшувалась вакантність, росли ціни), то з погляду інвестицій, вкладень у певні об’єкти – вже виникатимуть питання", – змалював ймовірну перспективу Едуард Бразас.

Макроекономічні процеси, які мають вплив на економіку України, також впливатимуть й на вітчизняний ринок нерухомості. Так, за словами експерта, з погляду макроекономіки нікуди не зникнуть такі негативні фактори, як пікові виплати по зовнішніх боргах України і політика Нацбанку з погляду стримування інфляції та облікових ставок.

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Як щодо іпотеки?

Судячи з ситуації в макроекономіці – жодних приводів говорити про те, що ми до кінця року отримаємо іпотечні ставки хоча б на рівні 11-12% річних у гривні, щоб перезапустити ринок нерухомості – такого приводу немає зовсім,

– наголосив Бразас.

Експерт зазначає, що на сьогодні ті державні цільові програми, які мають на меті стимулювати купівлю житла, діють вкрай точково і глобального впливу на ринок нерухомості не мають. Так, державна програма "Доступне житло" відновила роботу лише наприкінці листопада 2018-го.

"До всього, на жаль, не з'явились очікувані драйвери росту, серед яких запуск цивілізованого ринку землі і заміна податку на прибуток податком на виведений капітал. Це ті речі, які непрямо у 2019-му році мали б свою позитивну роль у розвитку ринку нерухомості в Україні", – переконаний представник Асоціації фахівців з нерухомості.



Іпотека у 2019 в Україні не запрацює

За його прогнозом, вже зараз можна стверджувати, що ринок нерухомості в Україні у 2019-му буде не стабільно добре розвиватись, а стабільно міцно тримати себе в руках.

Падати у нього приводів немає, але рости приводів у нього також не з'явиться. Звідси – достатньо стабільні ціни, активність ринку в економ-сегменті.

За словами експерта, ситуація з орендою буде схожою на тенденції останніх років – увесь рік відносно стабільний, а зростання спостерігатиметься у серпні-вересні і, як й раніше, скорочуватиметься пропозиція в економ-сегменті.

Загалом експерти виокремлюють 7 тенденцій, яких варто чекати від ринку нерухомості України у 2019-му:

ціни стабільні, але приводу для зростання поки немає; активність ринку зосереджена в економ-сегменті; скорочення пропозиції в економ-сегменті на вторинному ринку нерухомості; стабілізація пропозиції на первинному ринку, темпи запуску нових об'єктів зменшуються; в сегменті оренди – затишшя до серпня-вересня 2019-го, після чого спостерігатиметься невеликий ріст; іпотеки не буде; ринок комерційної нерухомості буде не надто активним.



Прогноз розвитку ринку нерухомості України у 2019 році