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      Рік виборів і без надій на іпотеку: чого чекати від ринку нерухомості у 2019

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      Чого чекати від ринку нерхомості України у 2019-му році
      Чого чекати від ринку нерхомості України у 2019-му році / Колаж 24 каналу

      Як позначаться вибори на цінах на нерухомість? Що буде з іпотекою? Чи зросте вартість оренди житла? Експерти спрогнозували, чого чекати від ринку нерухомості України у 2019-му році.

      За словами фахівців, у 2019-му на різкі зміни на ринку нерухомості України очікувати не варто, проте певними особливостями він все ж відзначиться.

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      Рік виборів

      Як зазначає голова комітету з інформаційних технологій, сервісів, аналітики Асоціації фахівців з нерухомості Едуард Бразас, вибори ніколи не додавали позитиву на ринку нерухомості.

      Раніше було так, що великі бюджети виборчих кампаній спершу приходили у штаби , потім розподілялось між учасниками процесу і врешті-решт якась частина – доволі значна – осідала на ринку нерухомості,
      – зазначив експерт, проте впродовж останніх кількох років, за його словами, такого не спостерігається.

      Щоправда, фахівець зазначає одразу дві пари виборів, які чекають на Україну у 2019-му, швидше вплинуть на психологічне налаштування українців – спершу чекатимуть президентських виборів, потім парламентських і це може позначитись більше на комерційній нерухомості, ніж на "живій, оскільки економ-сегмент як працював, так і працюватиме.

      вибори 2019 ринок нерухомості України
      Як вибори-2019 вплинуть на ринок нерухомості в Україні

      Що з комерційною нерухомістю?

      На ринку комерційної нерухомості, за прогнозами фахівців, у 2019-му можливі невеликі застої.

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      "Якщо з її орендою буде більш-менш все стабільно (у 2018-му ринок комерційної нерухомості в Україні дуже добре себе почував: збільшувалась вакантність, росли ціни), то з погляду інвестицій, вкладень у певні об’єкти – вже виникатимуть питання", – змалював ймовірну перспективу Едуард Бразас.

      Макроекономічні процеси, які мають вплив на економіку України, також впливатимуть й на вітчизняний ринок нерухомості. Так, за словами експерта, з погляду макроекономіки нікуди не зникнуть такі негативні фактори, як пікові виплати по зовнішніх боргах України і політика Нацбанку з погляду стримування інфляції та облікових ставок.

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      Як щодо іпотеки?

      Судячи з ситуації в макроекономіці – жодних приводів говорити про те, що ми до кінця року отримаємо іпотечні ставки хоча б на рівні 11-12% річних у гривні, щоб перезапустити ринок нерухомості – такого приводу немає зовсім,
      – наголосив Бразас.

      Експерт зазначає, що на сьогодні ті державні цільові програми, які мають на меті стимулювати купівлю житла, діють вкрай точково і глобального впливу на ринок нерухомості не мають. Так, державна програма "Доступне житло" відновила роботу лише наприкінці листопада 2018-го.

      "До всього, на жаль, не з'явились очікувані драйвери росту, серед яких запуск цивілізованого ринку землі і заміна податку на прибуток податком на виведений капітал. Це ті речі, які непрямо у 2019-му році мали б свою позитивну роль у розвитку ринку нерухомості в Україні", – переконаний представник Асоціації фахівців з нерухомості.

      Іпотека ринок нерухомості прогноз на 2019
      Іпотека у 2019 в Україні не запрацює

      За його прогнозом, вже зараз можна стверджувати, що ринок нерухомості в Україні у 2019-му буде не стабільно добре розвиватись, а стабільно міцно тримати себе в руках.

      Падати у нього приводів немає, але рости приводів у нього також не з'явиться. Звідси – достатньо стабільні ціни, активність ринку в економ-сегменті.

      За словами експерта, ситуація з орендою буде схожою на тенденції останніх років – увесь рік відносно стабільний, а зростання спостерігатиметься у серпні-вересні і, як й раніше, скорочуватиметься пропозиція в економ-сегменті.

      Загалом експерти виокремлюють 7 тенденцій, яких варто чекати від ринку нерухомості України у 2019-му:

      1. ціни стабільні, але приводу для зростання поки немає;
      2. активність ринку зосереджена в економ-сегменті;
      3. скорочення пропозиції в економ-сегменті на вторинному ринку нерухомості;
      4. стабілізація пропозиції на первинному ринку, темпи запуску нових об'єктів зменшуються;
      5. в сегменті оренди – затишшя до серпня-вересня 2019-го, після чого спостерігатиметься невеликий ріст;
      6. іпотеки не буде;
      7. ринок комерційної нерухомості буде не надто активним.

       ринок нерухомості України прогноз 2019
      Прогноз розвитку ринку нерухомості України у 2019 році

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      Теги: Новини України Новини нерухомості України Новини нерухомості Ринок нерухомості Ціни на нерухомість Оренда житла Іпотека Первинний ринок нерухомості Вторинний ринок нерухомості
      Джерело: 24 канал
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