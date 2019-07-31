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      Рік від дня нападу на Гандзюк: "Не зліземо, доки всі причетні до злочину проти Каті не сядуть"

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      Минув рік від дня нападу на Катерини Гандзюк
      Минув рік від дня нападу на Катерини Гандзюк / Фото з відкритих джерел

      Сьогодні рівно рік від дня нападу на Катю Гандзюк. В цей день покидьки, впевнені у своїй безкарності, вилили на неї літр концентрованої сірчаної кислоти, а потім поїхали на базу ділити гроші від замовників.

      Рік нам обіцяють покарати винних. Справою займалося і МВС, і СБУ, її  брав під особистий контроль генпрокурор. Але поки що це залишилось лише на рівні обіцянок.

      Нехай злочинці здригаються від цього: На стінах Херсонської міськради намалювали послання вбивцям Катерини Гандзюк: фото

      Виконавці злочину отримали мізерні вироки начебто за дуже цінні свідчення проти замовників.

      Посередники, Павловський та Левін, на свободі. Один ходить на футбольні матчі, хоч за твердженням прокурорів дуже хворий. Інший після попередження від херсонських мусорів, успішно втік і ховається за кордоном.

      Замовники не отримали нічого. Поки єдиний, кого знайшло слідство - це Владислав Мангер. Але зараз ГПУ робить все, щоб і він не отримав покарання. Євген Рищук спонсорує музичні фестивалі та балотується в депутати, Андрій Гордєєв продовжує спиватися на волі.

      мангер, рищук гордєєв
      Зліва на право: Владислав Мангер, Євген Рищук, Андрій Гордєєв / Колаж 24 каналу

      Продажні правоохоронці, які зливали і продавали справу, досі не названі і не покарані. Але навіть і цього результату не вдалося б досягти, якби не шалений тиск друзів Каті, журналістів та просто небайдужих громадян. Без постійної уваги суспільства, за вбивство Каті вже давно б сидів стрілочник, а справу успішно поховали б у архівах. Як це буває з усіма резонансними справами у нас в державі.

      Ні, кажемо ми. Ми не зліземо, доки всі причетні до злочину проти Каті не сядуть. Ми не злазили цілий рік, не зліземо ще один. А потім ще, якщо знадобиться.

      Один із замовників Євген Рищук перед виборами пихато заявляв, що після 21 липня акцій більше не буде. Яким же буде його здивування мабуть, коли він побачить низку акцій в Херсоні сьогодні. А завтра велику акцію під СБУ в Києві. Як же так, вибори пройшли, а акції тривають? Цього Рищуку з його куцим розумом не зрозуміти. Не зрозуміє цього і Гордєєв. І Мангер здивується. Бо акції триватимуть і надалі. Поки кожна падла не сяде.

      Ми пам'ятаємо про Катю. Ми любимо Катю. Ми помстимося за Катю.

      Матеріал зі спільноти на Facebook Хто замовив Катю Гандзюк?

      Читайте більше про справу: Рік після замаху на Гандзюк: що відбулося і чому досі ніхто не покараний за вбивство

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      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Владислав Мангер Новини Херсона Справа Катерини Гандзюк
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