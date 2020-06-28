Ріки алкоголю та дівчата: харківський бізнесмен витратив в одеському клубі 124 тисячі гривень
Харківський бізнесмен Владислав Безрук, відомий за прізвиськом "Мамонт", відпочив в одеському клубі на 124 тисячі гривень. Відео розваг він опублікував у соцмережах.
Відео розваг він опублікував у соцмережах, повідомляє 24 канал. На них видно, як Безруков розважається у компанії декількох дівчат у купальниках.
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Чек у 124 тисячі гривень бізнесмену виставили у відомому одеському клубі Ібіца в Аркадії. На фото і відео видно чек і гроші, якими бізнесмен розплатився за вечір у клубі.
Безруков розрахувався готівкою, тож на стіл довелося викласти таку кількість папірців, що не вмістилася б у папку для чеків.
Бізнесмен витратив в одеському клубі 124 тисячі гривень за вечір / Скриншот зі сторіз Безрукова
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Що відомо про Безрукова
- 10 жовтня 2018 року на Безрука вчинили замах біля харківського спортивного клубу YOD, він отримав кульове поранення в районі грудної клітки. У відповідь його охоронці зробили кілька пострілів у повітря з травматичних пістолетів і автомата.
- Можливими причинами замаху в поліції називали професійну діяльність Безрука, боргові зобов'язання як самого підприємця, так і його боржників, а також конфлікт із партнерами й перерозподіл впливу на аграрному ринку.
- Компанія Безрука Легіон існує з 2002 року. Згідно з її сайтом, вона спеціалізується на юридичній допомозі у сфері аграрного бізнесу. Зокрема, серед послуг компанії значаться "захист від рейдерства в Харкові", "стягнення боргів" і "оформлення землі".
- У 2018 році Безрук претендував на участь в дев'ятому сезоні популярного телевізійного шоу "Холостяк".
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