Харківський бізнесмен Владислав Безрук, відомий за прізвиськом "Мамонт", відпочив в одеському клубі на 124 тисячі гривень. Відео розваг він опублікував у соцмережах.

Відео розваг він опублікував у соцмережах, повідомляє 24 канал. На них видно, як Безруков розважається у компанії декількох дівчат у купальниках.

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Чек у 124 тисячі гривень бізнесмену виставили у відомому одеському клубі Ібіца в Аркадії. На фото і відео видно чек і гроші, якими бізнесмен розплатився за вечір у клубі.

Безруков розрахувався готівкою, тож на стіл довелося викласти таку кількість папірців, що не вмістилася б у папку для чеків.



Бізнесмен витратив в одеському клубі 124 тисячі гривень за вечір / Скриншот зі сторіз Безрукова

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Що відомо про Безрукова

10 жовтня 2018 року на Безрука вчинили замах біля харківського спортивного клубу YOD, він отримав кульове поранення в районі грудної клітки. У відповідь його охоронці зробили кілька пострілів у повітря з травматичних пістолетів і автомата.

Можливими причинами замаху в поліції називали професійну діяльність Безрука, боргові зобов'язання як самого підприємця, так і його боржників, а також конфлікт із партнерами й перерозподіл впливу на аграрному ринку.

Компанія Безрука Легіон існує з 2002 року. Згідно з її сайтом, вона спеціалізується на юридичній допомозі у сфері аграрного бізнесу. Зокрема, серед послуг компанії значаться "захист від рейдерства в Харкові", "стягнення боргів" і "оформлення землі".

У 2018 році Безрук претендував на участь в дев'ятому сезоні популярного телевізійного шоу "Холостяк".

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