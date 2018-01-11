Рікі Мартін офіційно одружився зі своїм бойфрендом

Популярний пуерториканський співак Рікі Мартін офіційно одружився з художником Джваном Йосефом. Пара познайомилася у квітні 2016 року і вже через кілька місяців повідомила про заручини.

Інформацію про весілля підтвердив сам Рікі Мартін, пише Daily Mail.

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"Тепер я чоловік. Ми влаштуємо грандіозну вечірку за декілька місяців, я неодмінно повідомлю вам про це. Ми обмінялися клятвами і підписали всі необхідні папери, в тому числі і шлюбний договір", – повідомив співак.

Допис, поширений Ricky (@ricky_martin) 9 Січ 2018 р. о 8:22 PST

Рікі Мартін наразі виховує двох синів-двійнят від сурогатної матері, які народились у 2008 році – Маттео і Валентіно. Нещодавно артист заявив, що хоче всиновити ще чотири пари близнюків. Свою орієнтацію він розсекретив у 2010 році, а до того він близько 14 років зустрічався і планував створити сім’ю з телеведучою Реббекою де Альбою.

Допис, поширений Ricky (@ricky_martin) 24 Гру 2017 р. о 1:28 PST

З квітня 2016 року Рікі Мартін почав зустрічатися зі шведсько-сирійським художником Джваном Йосефом. А в листопаді того ж року в шоу Еллен Дедженерес вони оголосили про свої заручини.