Рінат Ахметов хоче придбати ще один футбольний клуб: тепер з Македонії

51-річний український бізнесмен і президент донецького "Шахтаря" Рінат Ахметов веде переговори про покупку футбольного та гандбольного клубів "Вардар" з Македонії.

Ахметов вже веде переговори з російським бізнесменом Сергієм Самсоненком. Приватний літак з представниками президента "Шахтаря" вже прилетів в Скоп'є. Українська делегація відвідала тренувальну базу македонської команди, щоб оцінити всі умови, в яких знаходиться "Вардар", пише Sport1.

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На даний момент Вардар розташувався на 4 рядку в турнірній таблиці вищого дивізіону країни.

Зазначимо, що Рінат Ахметов є президентом "Шахтаря" з жовтня 1996-го року.

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