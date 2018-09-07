13:30
7 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
24°C 19°C
  • субота
    24°C 17°C
  • неділя
    23°C 16°C
  • понеділок
    20°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Військова церква у Росії. Жиріновський стає Сталіним
Вєсті Кремля
20:50, 6 вересня
Вєсті.UA. Вживані гелікоптери Авакова. Донецьк перейменують на честь Захарченка
Вєсті.UA
19:47, 6 вересня
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Тотальна цензура
Згадати все
13:44, 5 вересня
Телеканал новин 24 Новини Спорт
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Рінат Ахметов хоче придбати ще один футбольний клуб: тепер з Македонії

253 Читать новость на русском
Рінат Ахметов хоче придбати "Вардар"
Рінат Ахметов хоче придбати "Вардар"

51-річний український бізнесмен і президент донецького "Шахтаря" Рінат Ахметов веде переговори про покупку футбольного та гандбольного клубів "Вардар" з Македонії.

Ахметов вже веде переговори з російським бізнесменом Сергієм Самсоненком. Приватний літак з представниками президента "Шахтаря" вже прилетів в Скоп'є. Українська делегація відвідала тренувальну базу македонської команди, щоб оцінити всі умови, в яких знаходиться "Вардар", пише Sport1.

Читайте також: "Шахтар" заявив 25 гравців на груповий етап Ліги чемпіонів: список

На даний момент Вардар розташувався на 4 рядку в турнірній таблиці вищого дивізіону країни.

Зазначимо, що Рінат Ахметов є президентом "Шахтаря" з жовтня 1996-го року.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Спорт Футбол Рінат Ахметов Шахтар
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Украина должна окончательно отойти от практики прошлого века размещать школьные туалеты на улица
сьогодні, 12:01 Украина должна окончательно отойти от практики прошлого века размещать школьные туалеты на улица
Лев Парцхаладзе
Рош Гашана, або Єврейський новий рік та інші традиції юдеїв в Україні
сьогодні, 11:15 Рош Гашана, або Єврейський новий рік та інші традиції юдеїв в Україні
Ірина Полицька 2334
Чому Citroen C1 подобається і хлопчикам, і дівчаткам?
6 вересня, 18:30 Чому Citroen C1 подобається і хлопчикам, і дівчаткам?
Ryanair запустить 7 нових рейсів між Україною та Польщею
сьогодні, 10:03 Ryanair запустить 7 нових рейсів між Україною та Польщею
Сонячна електростанція для дому: прогнози окупності перевершили сподівання
сьогодні, 08:40 Сонячна електростанція для дому: прогнози окупності перевершили сподівання
Все про екологію
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Каталонці хочуть лідера "Баварії"
 2 червня 2010 , 18:20
"Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
 10 вересня 2011 , 21:56
UFI поверне українцям гроші за квитки
 28 вересня 2013 , 14:15
Конте тричі чемпіон - Зідана чекають на заміну
 12 травня 2014 , 13:19
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук