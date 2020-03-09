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      Ринки в США відкрилися обвалом: Торги довелося призупинити

      -
      Ринки США відкрилися обвалом на 7% / Al Jazeera

      Уранці 9 березня відкриття ринків у США супроводжувалося обвалом. Зокрема, в перші хвилини індекс S&P 500 впав на 6,9%, Dow Jones – на 7%.

      Як пишуть американські ділові видання CNBS і Bloomberg, в результаті такого різкого падіння торги довелося призупинити через кілька хвилин після відкриття. Якщо після відновлення втрати сягнуть 13%, торги призупинять ще на 15 хвилин. Якщо падіння складе 20%, ринки закриють на день.

      Радимо ознайомитися! Ціни на нафту рекордно знизилися й спричинили різке падіння світових фондових ринків: деталі

      За три хвилини торгів найбільше обвалилися акції таких нафтових компаній, як: 

      • ConocoPhillips – на 26%,
      • Chevron – на 14,47%,
      • Exxon Mobil – на 14,2%.

      Хоча падіння індексу S&P 500 щодо річного піку 19 лютого склало 20%. Проте, за даними американських аналітиків, падіння 9 березня не входить навіть в топ-20 найбільших денних падінь індексу в його історії.

      Перед початком торгів падіння ф'ючерсів на індекс S&P 500 перевищувало 5% – після досягнення цього порогу торги зазвичай призупиняють.

      Президент США Дональд Трамп назвав Саудівську Аравію та Росію винними у ситуації. Оскільки ті сперечаються щодо цін і потоків нафти.

      Зауважимо, що падіння ринків у США відбулося на тлі аналогічної ситуації в Європі та Азії.

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      Чому ринки обвалюються

      Обвал ринків відбувається після різкого падіння цін на нафту: барель Brent уночі проти 9 березня подешевшав на 30% до 30 доларів. Це найвідчутніший одноденний обвал цін, починаючи з 1991 року.

      Причина – розрив угоди між ОПЕК і Росією щодо зниження рівня видобутку нафти. У Кремлі наголошують, що угода з ОПЕК не відповідає їхнім інтересам. У Росфанфті кажуть, що країна розраховує нарощувати нафтовидобуток.

      Водночас Саудівська Аравія знизила ціну на нафту, яку вона продає на зовнішні ринки. Вартість аравійської нафти досягла максимальної за останні 20 років величини. Такими безпрецедентними знижками тут хочуть спонукати нафтопереробні компанії в Європі, Азії та США купувати саме саудівську нафту. Також ЗМІ пишуть, країна заявила про намір збільшити видобуток нафти.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Біржа Фондовий ринок Фінанси Компанії і ринки Новини США
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