Ринки з дикими тваринами для їжі у Китаї, вплив COVID-19 на доходи українців – Гуд найт Юкрейн

У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 2 квітня – у Китаї знову запрацювали ринки, де продають диких тварин для їжі. Саме на одному з таких раніше виявили першу людину, інфіковану коронавірусом. За даними соціологічних опитувань, внаслідок епідемії коронавірусу 38% українців стали заробляти менше, 16% повністю залишились без доходів, 14% – втратили роботу.

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