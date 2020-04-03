Ринки з дикими тваринами для їжі у Китаї, вплив COVID-19 на доходи українців – Гуд найт Юкрейн
У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 2 квітня – у Китаї знову запрацювали ринки, де продають диких тварин для їжі. Саме на одному з таких раніше виявили першу людину, інфіковану коронавірусом. За даними соціологічних опитувань, внаслідок епідемії коронавірусу 38% українців стали заробляти менше, 16% повністю залишились без доходів, 14% – втратили роботу.
Також у випуску:
Британські лікарі отримали від влади офіційні рекомендації щодо того, кого підключати до апаратів штучної вентиляції легень, а кого залишати у коридорах інфекційних лікарень помирати.
Скандал з "плівками Єрмака" продовжує набирати обертів. Офіс Президента лише через 6 днів після їх появи оприлюднив заяву в телеграмі, президент досі нічого не прокоментував.
Ціни на російську нафту продовжують стрімко падати. Якщо найкращі її сорти продають за приблизно 20 доларів за барель, то найдешевші взагалі відмовляються купувати.
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