18:35
2 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як росіяни підкорюють космос. У РФ з'явиться новий президент
      Вєсті Кремля
      13:17, 1 червня
      Вєсті.UA. Жир: Зеленський та Аваков жартують над Саакашвілі. Прощання Ляшка з Мосійчуком
      Вєсті.UA
      18:42, 1 червня
      Гроші дорожче за екологію: які корупційні схеми роками працюють у Мінприроди
      ЦРУ
      09:00, 31 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Ринок іпотеки

      533
      Ринок іпотеки

      Іпотечної кризи на кшталт американської в Україні не буде, запевняють у Національному банку.

      Позики під заставу нерухомості займають невелику частку в активах банків, тому не мають серьйозного впливу на фінансову систему держави. Так, за перше півріччя цього року, іпотека складала лише 13% кредитного портфелю фінустанов. Крім того, співвідношення іпотеки до ВВП в Україні становить менше 10%, тоді як в США у передкризовий період цей показник перевищував 75%.Володимир Стельмах (голова НБУ): “Наші банкіри підходили більш зважено, більш принципово з точки зору як оцінки позичальників, тих хто бере іпотечні кредити , так і можливості обсягів надання кредитів “в одні руки““.Пан Стельмах запевняє: масові неповернення житлових кредитів на українському ринку - малоймовірні. Наразі обсяг іпотечних позик, що не повертаються, чи повертаються несвоєчасно, становить лише 2-3%. Нагадаємо, минулоріч український ринок іпотеки зріс на 110%, у цьому ж році, за прогнозами фахівців, темпи його зростання скоротяться до 40%.

      blog_ava
      Через буревій на Kozak Fest загинула людина, ще двоє постраждали
      сьогодні
      7771
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 14 жовтня 2008
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Огляд смартфона Honor 8A: приємний дизайн та NFC за доступну ціну
      сьогодні , 18:02 Огляд смартфона Honor 8A: приємний дизайн та NFC за доступну ціну
      1260
      Новий очільник СБУ Баканов: чи зможе ефективно працювати на своїй посаді
      сьогодні , 18:00 Новий очільник СБУ Баканов: чи зможе ефективно працювати на своїй посаді
      Віталій Шабунін 266
      Президент США і геній з Донбасу, або Книжкова новинка від Білла Клінтона
      сьогодні , 17:00 Президент США і геній з Донбасу, або Книжкова новинка від Білла Клінтона
      Книги для гурманів 720
      Взрывы в Дзержинске: что случилось на военном заводе и чем это напоминает Чернобыль
      сьогодні , 15:35 Взрывы в Дзержинске: что случилось на военном заводе и чем это напоминает Чернобыль
      Блог Медіа 2252
      Чому оголена дівчина на фіналі Ліги чемпіонів – це не дуже добре
      сьогодні , 13:20 Чому оголена дівчина на фіналі Ліги чемпіонів – це не дуже добре
      Ігор Саджениця 2143
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук