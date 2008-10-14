Іпотечної кризи на кшталт американської в Україні не буде, запевняють у Національному банку.

Позики під заставу нерухомості займають невелику частку в активах банків, тому не мають серьйозного впливу на фінансову систему держави. Так, за перше півріччя цього року, іпотека складала лише 13% кредитного портфелю фінустанов. Крім того, співвідношення іпотеки до ВВП в Україні становить менше 10%, тоді як в США у передкризовий період цей показник перевищував 75%.Володимир Стельмах (голова НБУ): “Наші банкіри підходили більш зважено, більш принципово з точки зору як оцінки позичальників, тих хто бере іпотечні кредити , так і можливості обсягів надання кредитів “в одні руки““.Пан Стельмах запевняє: масові неповернення житлових кредитів на українському ринку - малоймовірні. Наразі обсяг іпотечних позик, що не повертаються, чи повертаються несвоєчасно, становить лише 2-3%. Нагадаємо, минулоріч український ринок іпотеки зріс на 110%, у цьому ж році, за прогнозами фахівців, темпи його зростання скоротяться до 40%.