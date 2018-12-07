Ринок нерухомості Києва: що про нього треба знати вкінці 2018

Аналіз ринку та цін на нерухомість у Києві допоможе зорієнтуватись тим, задумався над придбанням квадратних метрів у столиці. Фахівці констатують, що чи не найбільше інтерес українців до нерухомості активізують коливання на валютному ринку.

На фоні зростання курсу долара вкладення грошей у нерухомість видається доволі перспективною інвестицією.

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Як розібратись в нюансах ринку нерухомості Києва і до чого варто готуватись у наступному році, читайте у матеріалі.

Чому ростуть ціни на квартири у Києві?

За словами аналітиків, станом на кінець 2018 року ріст вартості нерухомості у столиці зумовлюють кілька факторів:

розпал бізнес-сезону; девальвація гривні; загальне сповільнення темпів забудови в столиці (до 40%); збільшення показників платоспроможності українців.

Експерти зазначають, що за останні півтора року кількість угод до 50 тисяч доларів помітно зросла. Цьому, зокрема, сприяла популярність іпотечного кредитування.

За прогнозами учасників ринку нерухомості, зростання цін впродовж найближчих кількох місяців може становити 10-15%.

Аби вигідно придбати квартиру в новобудові, фахівці радять звернути увагу на забудовників, які пропонують ціни у гривнях і ще не встигли їх змінити. Такі компанії зробили велику частину закупівель, тому можуть дозволити собі більш гнучку маркетингову політику.



Які тенденції спостерігались на ринку нерухомості Києва у 2018

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В якому районі купувати?

Основну роль у ціноутворенні на ринку нерухомості Києва, як і раніше, відіграє її розташування.

24 канал писав, якими були ціни на нерухомість у новобудовах столиці у листопаді 2018.

Так, за метр квадратний у квартирі в елітному Печерському районі столиці, доведеться викласти, як за 3 у найбільш бюджетному Деснянському.

Середні ціни за метр квадратний у новобудовах в різних районах Києва (листопад 2018):

Деснянський – 16 800 грн;

Дарницький – 18 500 грн;

Дніпровський – 20 000 грн;

Святошинський – 20 000 грн;

Оболонський – 21 000 грн;

Солом'янський – 22 700 грн;

Голосіївський – 24 000 грн;

Подільський – 26 400 грн;

Шевченківський – 33 700 грн;

Печерський – 51 600 грн.



Середня ціна метра квадратного у новобудовах Києва у листопаді 2018

У порівнянні з цінами вкінці 2017-го середня ціна метра квадратного у столиці зросла приблизно на 1800 гривень, а мінімальна – на 1200 гривень.

А от на вторинному ринку житла у Києві спостерігається невеликий спад.