Ринок оцінки нерухомості в Україні: під реформами запрацювали нові корупційні схеми

Масштабний схематоз намагались впровадити 6 років. З третьої спроби це вдалось. Тепер у Києві завдяки реформі ринку оцінки нерухомості в Україні три дуже близькі фірмочки викачують з людей гроші за повітря, поки ніхто цього не помічає.

Реформа ринку оцінки нерухомості в Україні починалася із благого наміру – змусити українців чесно платити податки.

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Наприклад: є будинок в Обухові, що під Києвом. Квартири на 53 квадратних метри тут продаються по 700 – 800 тисяч гривень. Але кілька років тому таку квартиру в цьому будинку за 149 тисяч гривень. Принаймні, так пройшло по документах. Навіщо? Часто так роблять, аби менше заплатити податку із прибутку від продажу.

Якщо ти часто купуєш та продаєш нерухомість, то маєш заплатити податок – 5% від її вартості. Хитрість у тому, що оподатковується не ринкова вартість, а та, яку вкаже оцінювач. То ж складання занижених оцінювань майна стало повсякденною практикою, а для нечесних оцінювачів – своєрідним бізнесом.

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Контролювати оцінювачів з боку держави повинен Фонд державного майна. Саме він визначає порядок оцінки, саме він видає оцінювачам сертифікати. Він же має ці сертифікати за порушення анульовувати. До речі, квартиру в Обухові обрали для розслідування не випадково. За заниженою у п’ять разів ціною, по документах, її купував співробітник Фонду державного майна.

Півроку тому в парламенті вирішили нарешті серйозно взятися за цю проблему і змінити сам порядок роботи оцінювачів. В грудні 2017 року ВР ухвалює бюджет на наступний рік, під вечір цього напруженого дня з легкої руки нардепа від БПП Максима Курячого в податковий кодекс пропихують дуже важливі зміни.



Максим Курячий

У податковий кодекс пропхали створення єдиної бази даних про всі оцінки нерухомості в Україні. В її складі: банк звітів про оцінку та електронний модуль. І те, і інше контролює та адмініструє Фонд держмайна. Але оцінювач не може просто взяти і передати свої документи в базу. Між ним та Фондом у закон втулили посередника – електронний майданчик.



У закон втулили посередника – електронний майданчик

Тепер оцінювач надсилає свій звіт на сайт посередника, а той уже передає його Фонду. Якщо модуль визнає оцінку адекватною, тобто відповідною ринковій, звіт реєструють і присвоюють йому унікальний номер.



Якщо модуль визнає оцінку адекватною



Якщо модуль визнає оцінку не відповідною ринковій

За цим номером нотаріус перевіряє, що оцінка затверджена, і оформлює продаж майна. Якщо ж модуль виявить заниження, система не реєструє звіт, і продаж здійснити неможливо.



Автор правок Максим Курячий переконує, що боролися лише за хороше

У Фонді держмайна радо звітували: у бюджет у справді закрапали мільйони відвойованих податків. Тим часом в іншому місці теж почало накрапувати: мільйонні заробітки раптом потекли в кишені посередників.

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Детальніше про схеми реформи ринку оцінки нерухомості в Україні – дивіться у програмі "Наші гроші".