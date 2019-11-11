Ринок землі – одна з найбільших антикорупційних реформ в історії України, – уряд

Запровадження ринку землі та скасування заборони на її продаж – є однією з найбільш антикорупційних реформ в історії України.

Так вважає міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов, повідомили у пресслужбі відомства.

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Під час дискусії на Київському міжнародному економічному форумі політик заявив, що у планах відкриття прозорого обігу земель.

Переконаний, що прозорість ринку – це найкращий захист від тіньових схем, які діяли понад 18 років в Україні через мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення,

– сказав Милованов.

Міністр вважає, що запровадження ринку сільськогосподарської землі забезпечить прозорі та чесні правила гри та стане "драйвером зростання економіки".



Що думають українці про продаж землі / інфографіка 24 каналу

Що відомо про ринок землі в Україні та що може змінитись?25 вересня уряд вніс законопроєкт №2178 про обіг земель сільськогосподарського призначення до Верховної Ради. Він передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на відчуження земель сільгосппризначення всіх форм власності. Тому в уряді планують відкрити ринок землі з 1 жовтня 2020 року.



Водночас купити державну і комунальну землю можна буде на публічних прозорих торгах. Ті, хто орендують ділянку, матимуть змогу викупити землю першими.