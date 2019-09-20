Ринок землі: фермерам – кредити, олігархам – обмеження

Офіційно продаж землі сільськогосподарського призначення в Україні заборонено. Щоправда, існує "сірий ринок". В уряді планують розпочати продаж землі з 1 жовтня 2020 року. Передбачається, що її купити зможуть лише українські громадяни або вітчизняні компанії.

Яким повинен бути ринок землі в Україні – журналістці 24 каналу розповіли експерти.

Остання можливість

В Україні ринок землі був актуальний для запуску ще у 2008 році. Тоді наша земля коштувала б набагато більше, ніж зараз. Адже сільське господарство було в тонусі й була світова кон'юнктура.

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Зараз менш сприятливі умови: Україну, як і Європу, накриває хвиля кліматичних змін, отже на півдні країни вже спостерігаються проблеми з водою. Скоро земля в Одесі, Миколаєві, Херсоні буде непридатною для сільського господарства через нестачу води.

По суті, наразі ми маємо останнє вікно можливостей відкрити ринок землі для України,

– вважає політолог, глава центру "Ейдос" Віктор Таран.

Щоправда, нині головне питання не в тому – встигне влада відкрити ринок землі в Україні до жовтня 2020 року чи ні. Наявність монобільшості у парламенті дозволяє представникам влада швидко ухвалювати ті чи інші рішення. Питання – у якості відповідного законодавства та прозорості правил, які вона встановлюватиме. Адже цей ринок не може бути повністю нерегульованим і функціонувати без будь-яких обмежень.

Чого очікувати українцям від ринку землі, дивіться тут:

В усьому світі існує кілька моделей його функціонування з різним рівнем втручання державних органів, тому важливо – яку модель обере Україна.

Перед запуском продажу варто провести повну інвентаризацію всіх земель в межах держави і забезпечити прозорість ринку. Усі землі, активи, ресурси і об'єкти в країні повинні отримати своє місце у всеохоплюючому відкритому електронному кадастрі,

– зазначає політичний експерт Максим Вознюк.

Захистити від спекуляцій

Також необхідно впровадити механізми захисту від спекуляцій, щоб унеможливити придбання землі за безцінь у невідомих власників – зараз це один із найбільших страхів противників запровадження ринку землі в Україні.

Стосовно ідеї "купувати землю зможуть лише українці" – це не дуже добре, бо в наших громадян немає стільки грошей. Вони є лише в українських олігархів, які за невисокою ціною її скуплять. Скупки землі олігархами не можна допустити,

– говорить Віктор Таран.

Водночас, на думку Тарана, іноземні інвестиції потрібні, аби піднімати сільське господарство.

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Окрім того, наявність закордонних інвесторів убезпечить Україну від російської агресії. Якщо землю в прикордонних областях куплять, наприклад, американці чи громадяни інших країн-членів НАТО, то Росія ніколи не наважиться на захоплення цих територій. Інакше нашому східному сусіду доведеться мати справу з цими країнами.

Виклик для України

Потребує вдосконалення, зокрема, й механізм отримання кредитів на придбання землі. Варто продумати певні преференції для орендарів та власників наділів. Лише після врахування цих аспектів можна скасовувати мораторій на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення та відкривати ринок.



Не всі українці підтримують ідею продажу землі / Фото Shutterstock

За різними оцінками, відкриття ринку землі може забезпечити додатковий ріст ВВП на понад 1,5%. Це відчутний поштовх для розвитку економіки. У будь-якому разі це питання стане серйозним викликом для країни,

– наголошує Вознюк.

За нещодавніми підрахунками Центру Разумкова, скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення підтримують 31% українців, негативно ставляться до цієї ідеї – 49,1%. Хоча в цій ситуації є певний прогрес – на кінець минулого року проти продажу землі виступало 72% громадян. Майже аналогічний поділ був і серед виборців Зеленського та "Слуги народу". Тож скасування мораторію на продаж землі стане неприємним сюрпризом для певної частини виборців Володимира Зеленського.

Думка експерта: Якщо ми почекаємо ще рік-два, то наша земля нічого не коштуватиме

Так, у передвиборчій програмі партії "Слуга народу" про відкриття ринку землі взагалі не згадувалось. А у передвиборчій програмі Володимира Зеленського з цього питання мало конкретики – лише нейтральна фраза "формування прозорого ринку землі". Відтак, "слугам народу" зараз доведеться докласти чималих зусиль, аби скасування мораторію на продаж землі не завдало удару по їхньому рейтингу. Для цього варто провести потужну та розумну інформаційно-роз'яснювальну кампанію, під час якої вони повинні донести користь від продажу землі для конкретних соціальних груп. І цю кампанію треба починати вже зараз.



"Сірий" ринок землі в Україні давно існує / Інфографіка 24 каналу