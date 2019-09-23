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      Ринок землі сільськогосподарського призначення: куди йтимуть гроші

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      Ринок землі: куди підуть гроші
      Ринок землі: куди підуть гроші / delo.ua

      Коли держава запровадить ринок землі сільськогосподарського призначення і почне продавати землю, виручені гроші підуть місцевим громадам, а не до центрального бюджету. Так заявив міністр економічного розвику, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

      За словами міністра, уряду планує отримати понад мільярд доларів від продажу землі у 2020 році, пише Hromadske.

      Аналітика: Ринок землі: фермерам – кредити, олігархам – обмеження

      "Але ці гроші підуть до громад і до людей. Ці гроші не ідуть до національного уряду і до бюджету", – наголосив Милованов. Ще ж і надто – громади зможуть самі вирішувати, що їм робити з землею – продавати, побудувати там дитячий майданчик абощо.

      Важливо, що землю продаватимуть на відкритих аукціонах – Prozorro або на окремому, суто для землі. 

      Милованов нагадав, що в Україні приблизно 42 мільйони гектарів землі сільськогосподарського призначення. Тож якщо держава продасть хоча б 5%, то отримає орієнтовно 2 мільярди доларів.

      Потрібно лише зауважити, що продавати та купувати будуть не лише державну, а й приватну землю. Тож із 5% землі, яку запланували продати за 2020 рік, хоча б половина буде державною – виручити вдасться мільярд доларів США.

      До теми: Милованов озвучив умови запуску прозорого ринку землі в Україні.

      Ці обрахунки враховують ціну 1 тисяча доларів за гектар, але уряд розраховує, що земля буде дорожчою. Тож її продаж принесе більше грошей.

      Ринок землі: бачення команди Зеленського

      Станом на вересень 2019 діє мораторій (продовжили у грудні 2018) на продаж сільськогосподарської землі в Україні. Наразі її можна лише здавати в оренду (поширений спосіб обіти мораторій – здати землю в оренду, приміром, на 10 років).

      У травні 2018 року Європейський суд з прав людини визнав мораторій на продаж землі в Україні таким, що порушує права людини. Тож і рекомендував скасувати його.

      Президент України Володимир Зеленський доручив новообраній Верховній Раді до 1 грудня 2019 року ухвалити законопроєкт про ринок земель сільськогосподарського призначення.

      Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук 19 вересня заявив, що ринок землі в Україні запрацює 1 жовтня 2020 року. При цьому уряд планує перевіряти походження грошей, за які купуватимуть землю. 

      Земля
      Вартість землі в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Заступник голови Ради Нацбанку і президент KSE: біографія міністра економіки Тимофія Милованова – у матеріалі 24 каналу.

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      Теги: Новини України Ринок землі Мораторій на продаж землі Кабінет Міністрів України Міністерство економічного розвитку і торгівлі Бюджет 2020 Децентралізація Гроші Тимофій Милованов
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