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      Українська економіка значно зросте після запуску ринку землі

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      Після запуску ринку землі економіка України зросте / lexinform.com.ua

      Відповідно до законопроєкту №2178-10 ринок землі запустять в Україні у жовтні 2020 року. В уряді прогнозують, що економіка зросте на додаткові 9 мільярдів гривень.

      Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов заявив, що нормальна робота ринку землі всього за 3 місяці принесе близько 9 мільярдів гривень додаткового ВВП, пише "Громадське".

      Важливо: У Зеленського відповіли, коли буде референдум про продаж землі

      Що таке ВВПВВП (валовий внутрішній продукт) – один з найважливіших показників розвитку економіки. Характеризує загальну суму вироблених товарів та наданих послуг, а також є показником достатку державного бюджету.

      За оцінками уряду, це складе близько 0,23% до дзеркального зростання.

      У 2021 році таке зростання очікується на рівні 30 мільярдів гривень, плюс 0,83% до зростання ВВП,
      – додав Милованов.

      Міністр наголосив, що уряд 4 грудня визначив порядок видачі кредитів для купівлі сільськогосподарської землі українським фермерам на пільгових умовах та з низькими відсотковими ставками.

      Що відомо про законопроєкт щодо ринку землі: коротко

      13 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт 2178-10. Документ скасовує заборону на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року.

      До теми: До законопроєкту про ринок землі внесли понад 2 000 правок

      У проєкті закону передбачені обмеження концентрації землі у власності однієї фізичної чи юридичної особи:
      не більше за 35% землі в об'єднаній територіальній громаді (ОТГ);
      не більше 8% землі в області;
      не більше за 0,5% землі у країні загалом.

      Окрім того, у законопроєкті прописали заборону купівлі земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак не постійну заборону, а тимчасову – до 1 січня 2024 року. Тобто це означає, що землю можна буде продавати іноземцям, але через 4 роки. Згодом Зеленський заявив, що винесе це питання на референдум, а правки до закону внесуть між 1 і 2 читанням.


      У яких країнах продаж сільгоспземлі заборонений / інфографіка 24 каналу

      Що думають українці про впровадження ринку землі: відео

       

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики ВВП Гроші Верховна Рада Законодавство Ринок землі
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