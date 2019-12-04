Українська економіка значно зросте після запуску ринку землі

Відповідно до законопроєкту №2178-10 ринок землі запустять в Україні у жовтні 2020 року. В уряді прогнозують, що економіка зросте на додаткові 9 мільярдів гривень.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов заявив, що нормальна робота ринку землі всього за 3 місяці принесе близько 9 мільярдів гривень додаткового ВВП, пише "Громадське".

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Що таке ВВПВВП (валовий внутрішній продукт) – один з найважливіших показників розвитку економіки. Характеризує загальну суму вироблених товарів та наданих послуг, а також є показником достатку державного бюджету.

За оцінками уряду, це складе близько 0,23% до дзеркального зростання.

У 2021 році таке зростання очікується на рівні 30 мільярдів гривень, плюс 0,83% до зростання ВВП,

– додав Милованов.

Міністр наголосив, що уряд 4 грудня визначив порядок видачі кредитів для купівлі сільськогосподарської землі українським фермерам на пільгових умовах та з низькими відсотковими ставками.

Що відомо про законопроєкт щодо ринку землі: коротко

13 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт 2178-10. Документ скасовує заборону на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року.

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У проєкті закону передбачені обмеження концентрації землі у власності однієї фізичної чи юридичної особи:

– не більше за 35% землі в об'єднаній територіальній громаді (ОТГ);

– не більше 8% землі в області;

– не більше за 0,5% землі у країні загалом.

Окрім того, у законопроєкті прописали заборону купівлі земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак не постійну заборону, а тимчасову – до 1 січня 2024 року. Тобто це означає, що землю можна буде продавати іноземцям, але через 4 роки. Згодом Зеленський заявив, що винесе це питання на референдум, а правки до закону внесуть між 1 і 2 читанням.



У яких країнах продаж сільгоспземлі заборонений / інфографіка 24 каналу

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