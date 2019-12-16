Ринок землі: у Кабміні розповіли про фінальну версію законопроєкту

Нардепи підтримали у першому читанні законопроєкт № 2178-10 про впровадження ринку землі, голосування у другому читанні можливе вже цього тижня. У Кабміні розповіли про остаточний проєкт закону із поправками.

Радник прем’єр-міністра з економічних питань Олексій Мушак у фейсбуці описав, якою буде фінальна версія земельної реформи. До майбутнього ринку в жодному форматі не будуть допущені іноземці.

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Мушак наголошує на 5 пукнтах у оновленому законопроєкті № 2178-10:

№1 Про іноземців

Іноземців не допустять до майбутнього ринку в жодному форматі

За словами Мушака, під це обмеження попадають всі найбільші агрохолдінги. Вони не зможуть купити землю, бо, не зважаючи на бенефіціарів українців, мають іноземних акціонерів.

Ця заборона буде діяти до референдуму,

– наголосив політик.

Довідка. У законопроєкті наразі прописана заборона купівлі земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак не постійну заборону, а тимчасову – до 1 січня 2024 року. Тобто це означає, що землю можна буде продавати іноземцям, але через 4 роки. Цей факт викликав протести у суспільстві. Згодом Зеленський заявив, що винесе це питання на референдум, а правки до закону внесуть між 1 і 2 читанням.

№2 Про концентрацію гектарів в одні руки

Концентрацію землі з 200 тисяч гектрарів в одних руках суттєво зменшать. Варіанти є від 5 до 50 тисяч гектарів.

Довідка. Наразі у проєкті закону передбачені обмеження концентрації землі у власності однієї фізичної чи юридичної особи:

– не більше за 35% землі в об'єднаній територіальній громаді (ОТГ);

– не більше 8% землі в області;

– не більше за 0,5% землі у країні загалом.

№3 Про перепродаж землі

Перепродаж землі в перші роки після відкриття ринку землі обмежать додатковими податками. На думку Олексія Мішака, це має унеможливити спекулятивні операції.

№4 Про кредитну ставку

Підтримку аграріїв направлять в основному на здешевлення кредитної ставки до 5%. Враховуючи прогнозовані зниження облікової ставки до 10%, це означатиме, що 4 мільярда гривень на 4 квартал 2020 року вистачить "з голову".

Буде навіть інша проблема. Фермери не зможуть вибрати повний об’єм цієї підтримки,

– стверджує Мішак.

№5 Коли приймуть законопроєкт

Радник прем’єр-міністра з економічних питань наголосив, що враховуючи "нічний напад на депутата з "Слуги народу" на Сумщині, реформа має голосуватися цього тижня".

Про напад деталі тут: Депутата від "Слуги народу" побили невідомі в балаклавах: реакція партії

За його словами, в іншому разі до січня "такі випадки стануть нормою". "І депутатів просто фізично залякають. Це унеможливлює прийняття не тільки земельної, а і будь-якої реформи, яка міняє існуючий стан речей", – наголосив він.

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Зауважимо, що 13 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт 2178-10. Документ скасовує заборону на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року.



У яких країнах продаж сільгоспземлі заборонений / інфографіка 24 каналу

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