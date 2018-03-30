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ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Рис із шпинатом: простий та смачний рецепт

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Рецепт приготування рису із шпинатом
Рецепт приготування рису із шпинатом / Фото з відкритих джерел

Шпинат джерело різних мікроелементів та мінералів. А якщо його приготувати з рисом – ви отримаєте корисну та ситну страву.

Приготуйте рис із шпинатом за рецептом Юлії Висоцької.

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Інгредієнти (на 3 порції):

250-300 г рису

300 г шпинату

60 г вершкового масла

великий пучок зеленої цибулі

3 зубчики часнику

2 ст. л. оливкової олії

щіпка свіжомеленого чорного перцю

щіпка морської солі

Рецепт приготування рису із шпинатом

Нарізати зелену цибулю. Часник почистити і порубати крупними шматками.

Розігріти у каструлі оливкову олію і 30 г вершкового масла і тушкувати цибулю на повільному вогні близько 2 хвилин.

Коли цибуля стане м'якою, додати часник та шпинат, все перемішати і тушкувати приблизно хвилину.

Всипати рис, ще раз все перемішати, поперчити, посолити за смаком і залити холодною водою так, щоб вона на два пальці покривала рис. Накрити кришкою і готувати на повільному вогні 15 хвилин.

В кінці додати вершкове масло і знову все перемішати.

Теги: LifeStyle Food and Drinks Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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