Рис із шпинатом: простий та смачний рецепт
Шпинат джерело різних мікроелементів та мінералів. А якщо його приготувати з рисом – ви отримаєте корисну та ситну страву.
Приготуйте рис із шпинатом за рецептом Юлії Висоцької.
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Інгредієнти (на 3 порції):
250-300 г рису
300 г шпинату
60 г вершкового масла
великий пучок зеленої цибулі
3 зубчики часнику
2 ст. л. оливкової олії
щіпка свіжомеленого чорного перцю
щіпка морської солі
Рецепт приготування рису із шпинатом
Нарізати зелену цибулю. Часник почистити і порубати крупними шматками.
Розігріти у каструлі оливкову олію і 30 г вершкового масла і тушкувати цибулю на повільному вогні близько 2 хвилин.
Коли цибуля стане м'якою, додати часник та шпинат, все перемішати і тушкувати приблизно хвилину.
Всипати рис, ще раз все перемішати, поперчити, посолити за смаком і залити холодною водою так, щоб вона на два пальці покривала рис. Накрити кришкою і готувати на повільному вогні 15 хвилин.
В кінці додати вершкове масло і знову все перемішати.