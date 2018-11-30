Рішення НБУ про відкликання ліцензії на валютні операції "Фінансової ініціативи" нелогічне

НБУ відкликав у банку "Фінансова ініціатива" генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій.

Враховуючи припинення "КБ "Фінансова ініціатива" валютних правовідносин і валютних операцій майже два з половиною роки тому, рішення Нацбанку залишається незрозумілим. В інформації ПАТ "КБ "Фінансова ініціатива" щодо відкликання Національним банком України генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, зокрема, нагадується, що на підставі постанови НБУ від 23.06.2015 № 408 Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 23.06.2015 прийнято рішення № 121 про введення з 24.06.2015 тимчасової адміністрації.

З цього дня та по цей час у банку "Фінансова ініціатива" припинено можливість проведення розрахунків в іноземній валюті в безготівковій та готівковій формі, проведення операцій, передбачених генеральною ліцензією Національного банку на здійснення валютних операцій з використанням поточних рахунків клієнтів, відкритих в ПАТ "КБ "Фінансова ініціатива" тощо.

Більш того, банком було проведено роботу щодо передачі контрактів зовнішньоекономічної діяльності на валютний контроль в інші банки України, ще до введення тимчасової адміністрації. Отже, з дати введення тимчасової адміністрації та по теперішній час, у банку немає на супроводі контрактів з обслуговування зовнішньоекономічної діяльності, що обґрунтовано вищенаведеним ы звітністю банку, регулярно представляється в порядку та у строки, визначені вимогами нормативно-правових актів Національного банку України.

У повідомленні вказується, що 31.07.2018 Національним банком було пред'явлено ПАТ "КБ "Фінансова ініціатива" розпорядження про проведення позапланової виїзної перевірки НБУ з питання дотримання валютного законодавства. Відразу після цього, особам, які входили до складу робочої групи, було забезпечено вільний доступ у приміщення банківської установи, були прийнято запити щодо перевірки.

З огляду на неплатоспроможність банку та з метою попередження порушень приписів валютного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб направлено запит в Міністерство юстиції України щодо його позиції з питання наявності повноважень НБУ здійснювати перевірки банків, в яких введено процедура тимчасової адміністрації. Про запит робоча група Національного банку була невідкладно проінформована в письмовому вигляді. Останнім також було повідомлено, що після отримання відповіді від Міністерства юстиції Фондом гарантування вкладів фізичних осіб буде визначено порядок дій і повноваження тимчасового адміністратора ПАТ "КБ "Фінансова ініціатива" на виконання розпорядження НБУ про проведення перевірки.

У наданій інформації окремо звертається увага, що за результатами проведеного обшуку 07.04.2017 в приміщенні ПАТ "КБ "Фінансова ініціатива" правоохоронними органами було вилучено серверне обладнання операційних систем банку, включаючно з резервними системами. Обладнання було повернуто правоохоронними органами в непрацездатному стані та згідно експертного висновку подальше його використання в роботі банку стало неможливим, про що Національний банк неодноразово повідомлявся, з наданням підтверджуючих документів.

У ПАТ "КБ "Фінансова ініціатива" нагадують, що за ініціативою керівника робочої групи НБУ перевірка припинялася та була завершеною. Враховуючи вищевикладене, відзначають у банку, залишається незрозумілим, чому саме зараз у Національного банку України виникає рішення про відкликання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному сайті Національного банку України від 29.11.2018, ним відкликана у ПАТ "КБ "Фінансова ініціатива" генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій з урахуванням фактів порушення цим банком валютного законодавства України та нормативно-правових актів НБУ.