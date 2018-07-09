Рішення про введення квот на імпорт сировини в Україну може бути скасовано

Рішення міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі про введення квот на імпорт сірчаної кислоти в Україну викликає ряд суттєвих ризиків для України.

Серед цих ризиків – падіння курсу гривні, відключення від опалення прифронтової Авдіївки, зниження потужностей фармацевтичних і гірничо-металургійних виробництв. Про це йдеться в матеріалі "Битва навколо квот", опублікованому виданням Мінпром.

Раніше два підприємства, які виробляють сірчану кислоту в Україні, ініціювали розслідування, результатом якого стало введення квот на імпорт сірчаної кислоти з-за кордону. Квоти ввели, не дивлячись на заяву промисловців і експертів про те, що подібна практика вдарить по економіці країни, оскільки підприємства, які ініціювали квоти не забезпечують потреби промисловців в сірчаній кислоті і навіть не мають у своєму розпорядженні необхідної кількісті цистерн для перевезення цього виду сировини.

Як повідомляє Мінпром, днями в Державній регуляторної службі на нараді зійшлися представники виробників і споживачів кислоти, причому аргументи останніх виявилися набагато сильнішими.

"В першу чергу звертає на себе увагу той факт, що розмір пропонованої квоти вкрай малий. Сьогодні обсяг ринку товарної кислоти в Україні становить 100-110 тис. тонн на рік. Причому дефіцит пропозиції оцінюється експертами ДП "Укрпромзовнекспертизи" в 70-80 тис. тонн. Таким чином, запропонована квота (її розмір повинен скласти 43,7 тис. тонн, з яких 30,8 тис. тонн припадає на Білорусь, 8,6 тис. тонн на Росію і 4,3 тис. тонн на інші країни, – Мінпром) покриє тільки половину дефіциту на ринку. І питання, де взяти відсутню половину в разі вибірки квоти залишається відкритим", – пише видання.

Також Мінпром повідомляє, що аргументи прихильників квот легко спростовуються і, ймовірно, недостовірні.

"Під час обговорення проблеми з цистернами раптово виявилися суттєві розбіжності між кількістю цистерн, які, як стверджує "Сумихімпром" у нього є і даними залізниці. Зокрема, представники підприємства стверджували, що у них в наявності 60 придатних до експлуатації цистерн і ще 20 вони можуть оперативно відремонтувати і ввести в дію. Але представник "Укрзалізниці" з цифрами в руках наполягав, що цистерн за підприємством значиться всього 25", – повідомляє видання.

В цілому, квоти на імпорт сировини обрушать коксо-хімічне виробництво, а потім і всю металургію, йдеться в матеріалі.

"Оскільки до набрання законної сили рішенням МКМТ залишається ще два місяці, не виключене його скасування або, в крайньому випадку, коригування. Для цього в Держрегуляторній службі створили моніторингову групу, яка буде збиратися кожні 10 днів. На засідання групи запрошені представники виробників і споживачів сірчаної кислоти, які повинні надати інформацію про підтверджені поставки за цей період. Варто зазначити, що споживачі на засіданні заявили про готовність купувати більше продукції у вітчизняних виробників, головне, щоб ця продукція була у них в наявності", – пише видання.