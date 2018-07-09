15:15
9 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
27°C 17°C
  • вівторок
    27°C 19°C
  • середа
    27°C 22°C
  • четвер
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Воскресіння Путіна. Космічне прокляття РФ
Вєсті Кремля
20:30, 7 липня
Вєсті.UA. Жир. Радикальні амбіції Ляшка. Українська Юлія д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини економіки

Рішення про введення квот на імпорт сировини в Україну може бути скасовано

59 Читать новость на русском
Сірчана кислота
Сірчана кислота / 5.ua

Рішення міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі про введення квот на імпорт сірчаної кислоти в Україну викликає ряд суттєвих ризиків для України.

Серед цих ризиків – падіння курсу гривні, відключення від опалення прифронтової Авдіївки, зниження потужностей фармацевтичних і гірничо-металургійних виробництв. Про це йдеться в матеріалі "Битва навколо квот", опублікованому виданням Мінпром.

Раніше два підприємства, які виробляють сірчану кислоту в Україні, ініціювали розслідування, результатом якого стало введення квот на імпорт сірчаної кислоти з-за кордону. Квоти ввели, не дивлячись на заяву промисловців і експертів про те, що подібна практика вдарить по економіці країни, оскільки підприємства, які ініціювали квоти не забезпечують потреби промисловців в сірчаній кислоті і навіть не мають у своєму розпорядженні необхідної кількісті цистерн для перевезення цього виду сировини.

Як повідомляє Мінпром, днями в Державній регуляторної службі на нараді зійшлися представники виробників і споживачів кислоти, причому аргументи останніх виявилися набагато сильнішими.

"В першу чергу звертає на себе увагу той факт, що розмір пропонованої квоти вкрай малий. Сьогодні обсяг ринку товарної кислоти в Україні становить 100-110 тис. тонн на рік. Причому дефіцит пропозиції оцінюється експертами ДП "Укрпромзовнекспертизи" в 70-80 тис. тонн. Таким чином, запропонована квота (її розмір повинен скласти 43,7 тис. тонн, з яких 30,8 тис. тонн припадає на Білорусь, 8,6 тис. тонн на Росію і 4,3 тис. тонн на інші країни, – Мінпром) покриє тільки половину дефіциту на ринку. І питання, де взяти відсутню половину в разі вибірки квоти залишається відкритим", – пише видання.

Також Мінпром повідомляє, що аргументи прихильників квот легко спростовуються і, ймовірно, недостовірні.

"Під час обговорення проблеми з цистернами раптово виявилися суттєві розбіжності між кількістю цистерн, які, як стверджує "Сумихімпром" у нього є і даними залізниці. Зокрема, представники підприємства стверджували, що у них в наявності 60 придатних до експлуатації цистерн і ще 20 вони можуть оперативно відремонтувати і ввести в дію. Але представник "Укрзалізниці" з цифрами в руках наполягав, що цистерн за підприємством значиться всього 25", – повідомляє видання.

В цілому, квоти на імпорт сировини обрушать коксо-хімічне виробництво, а потім і всю металургію, йдеться в матеріалі.

"Оскільки до набрання законної сили рішенням МКМТ залишається ще два місяці, не виключене його скасування або, в крайньому випадку, коригування. Для цього в Держрегуляторній службі створили моніторингову групу, яка буде збиратися кожні 10 днів. На засідання групи запрошені представники виробників і споживачів сірчаної кислоти, які повинні надати інформацію про підтверджені поставки за цей період. Варто зазначити, що споживачі на засіданні заявили про готовність купувати більше продукції у вітчизняних виробників, головне, щоб ця продукція була у них в наявності", – пише видання.

Теги: імпорт металургія мито
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Кто виноват во взрыве миномета "Молот" и смертях солдат на учениях в Ровенской области
сьогодні, 15:01 Кто виноват во взрыве миномета "Молот" и смертях солдат на учениях в Ровенской области
Юрій Бутусов 147
Звідки взялися корови у житті лідера Радикальної партії Олега Ляшка
сьогодні, 13:00 Звідки взялися корови у житті лідера Радикальної партії Олега Ляшка
Христина Бердинських 492
Тайное становится явным: секретные солдаты Кремля потребовали правды и признания
сьогодні, 12:00 Тайное становится явным: секретные солдаты Кремля потребовали правды и признания
Блог Медіа 2484
Відновити кредитування: як у парламенті змінили "правила гри"
сьогодні, 11:01 Відновити кредитування: як у парламенті змінили "правила гри"
Яніна Ткачук 623
Скрєпи Москалькової і передвиборчі обіцянки Путіна: хвилина гумору від карикатуристів
сьогодні, 10:05 Скрєпи Москалькової і передвиборчі обіцянки Путіна: хвилина гумору від карикатуристів
640
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук