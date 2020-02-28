50 мільярдів для ЮКОСу й скандал з Кримом: як правильно трактувати рішення Гааги

Апеляційний суд Гааги підтвердив рішення арбітражного суду про виплату Росією 50 мільярдів доларів колишнім акціонерам компанії "ЮКОС". Як аргумент у цій суперечці суд використовував Договір про приєднання Криму. Деякі ЗМІ побачили в цьому зраду інтересів України. Як правильно трактувати рішення Апеляційного суду Гааги, – пояснюють юристи-міжнародники.

Яке рішення винесли?

18 лютого Апеляційний суд Гааги виніс рішення проти Росії за скаргою колишніх мажоритарних акціонерів ЮКОСу. Суд спирався, зокрема, на Договір про прийняття Криму до складу Російської Федерації 2014 року як на свідчення того, що Росія користується механізмом тимчасового застосування міжнародних договорів у всій їх цілісності. Це випливає з повного тексту рішення суду, – так трактували цю інформацію російські ЗМІ.

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Натомість, фактично суд заявив, що та позиція, на якій наполягає Росія в суперечці з ексакціонерами ЮКОСу, не підтримується в інших прикладах її міжнародних договорів.

Українські ЗМі підхопили це рішення суду і побачили в ньому зраду інтересів України, бо суд опирався на російський Договір про прийом Криму у склад Росії, називаючи його міжнародним договором.



Росіяни трактують міжнародне право так, як їм забажається / Фото pixabay.com

Зради нема?

Проте, вітчизняні юристи-міжнародники, коментуючи це рішення суду сайту 24 каналу наголосили, що в ньому немає зради інтересів. На переконання юристів, суд показав Росії, що вона "крутить" міжнародним правом як хоче. По суті цей аргумент знаходиться в полі так би мовити юридичного знущання: анексія Криму порушила таку величезну кількість норм міжнародного права і тепер вони не можуть всерйоз стверджувати, що це було правомірно. Скільки б росіяни не намагались оформити анексію нібито це було законно, проте їм це не вдасться.

Тому Гаазький суд їм сказав наступне: ви застосовуєте міжнародне право коли і як бажаєте. Це логіка Гаазького суду. Вона не то що юридично бездоганна, але це спосіб сказати росіянам, що вони поводяться з міжнародним правом неадекватно.

Ніякої зрадоньки немає, все нормально. Ба більше, Росії дошкульно від цього рішення, бо її оштрафували і стягнули безпрецедентну кількість грошей на користь колишніх акціонерів ЮКОСа. Жодних проблем для України від цього рішення в принципі не може бути,

– наголошують юристи.

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Росії показали наступне: не можна поводитись з міжнародним правом так як вона це робила виправдовуючи анексію Криму. Анексія не може бути виправдана жодними міжнародно-правовими угодами, договорами та іншими процедурами.

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