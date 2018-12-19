Рішення ВР щодо мораторію на землю покаже, чи домінує в країні комуністична ідеологія, – експерт

Незалежно від того, скасує ВР у четвер, 20 грудня, мораторій на продаж землі, чи ні, він все одно залишиться в силі. Те, як проголосують нардепи ні на що впливатиме. Проте це буде важливим сигналом про те, що Україна або дозріла до нормальних економічних відносин, або в ній все ще домінує комуністична ідеолоогія.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів економічний експерт Сергій Фурса.

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За його словами, у фермерів є власний фінансовий інтерес щодо продовження мораторію на продаж землі, адже поки що вони можуть орендувати землю у селян за безцінь.



Парламент розглядатиме питання мораторію на продаж землі 20 грудня

Фурса зазначив, що де-факто у нас вже впродовж 17 років неправильно працюють системи економіки щодо землі.

У великих холдингів є свій головний біль: викупити свою власну землю. У них – тисячі орендарів. Поки вони з ними впораються, пройдуть роки. Ніхто не буде претендувати на землю фермерів,

– переконаний Фурса.

Експерт також додав, що там, де вирощуються зернові, потрібні саме великі агрохолдинги, площею у 20-40 тисяч гектар. Адже лише тоді це буде економічно обумовлено.

Нагадаємо, що у грудні 2017 Верховна Рада продовжила мораторій на продаж земель сільгосппризначення до 1 січня 2019 року. А 20 грудня 2018 року вона найімовірніше продовжить цю дію заборони на невизначений термін.