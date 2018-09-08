"Рішення вже прийняте": Тука розповів, чи піде Порошенко на другий президентський термін

Президент України Петро Порошенко вже прийняв рішення і буде балотуватися на другий термін на посаді під час виборів, що пройдуть у березні 2019 року.

Про це розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука в ефірі телеканалу ZIK.

Читайте також: Вибори президента України-2019: хто піде і які у них шанси

Чи балотуватиметься Петро Порошенко в Президенти? – Так! Наскільки мені відомо, рішення вже прийняте. Я не знаю, чи було це заявлено офіційно, але особисто в мене сумнівів щодо цього немає,

– заявив Тука.

Окрім того, чиновник зазначив, що думка про те, що він входить до команди Президента України Петра Порошенка, є посилковою.

"Я з повагою ставлюся до Президента, але не був ніколи ні членом команди БПП, ані ще якимось чином залучений до його діяльності. Моїм керівником є Прем’єр-міністр Володимир Гройсман", – підкреслив заступник міністра.

Нагадаємо, Петро Порошенко поки не робив офіційної заяви про наміри брати участь у майбутніх президентських виборах. Водночас команда чинного глави держави вже починає виборчу кампанію, а її передвиборчий штаб очолив Віталій Ковальчук – перший заступник голови Адміністрації президента.