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      Ріст економіки на 40% – це багато, але реально: експерт з реформ про обіцянки Гончарука

      Актуальне інтерв'ю 51 Читать новость на русском

      Про реформи, новий склад Кабміну, зміни комунальних тарифів та обіцянки президента і прем'єр-міністра – у прямому ефірі 24 каналу розповів колишній віцепрем’єр-міністр Словаччини та голова стратегічної групи радників з підтримки реформ України Іван Міклош.

      Про важливість реформи децентралізації

      – Треба змінити закон, щоб була справжня децентралізація, а значить посилення повноважень вибраних керівників. 

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      – Це дуже важливо, зокрема на рівні центральної й міської адміністрації, яка призначається. У Словаччині так не було, бо там була справжня децентралізація. Там всі місцеві повноваження і регіональні виконували люди, яких вибрали.


      Інтерв'ю з головою стратегічної групи радників з підтримки реформ України Іваном Міклошем

      Про нового прем'єр-міністра та склад Кабміну

      – Я знаю Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, я вважаю його хорошим прем'єром. Те ж саме можу сказати щодо вашого уряду. До слова, в Україні наймолодший уряд за середнім віком його членів в усій Європі. І це добре. Якщо порівняти міжнародний досвід, то можу сказати, що реформи робили саме молоді люді. 

      – Також я підтримую скорочення кількості Комітетів. Раніше було 26 парламентарів разом з прем'єр-міністром – а це дуже багато. Щодо об'єднання декількох міністерств в один, то тут буде місце дискусія. Наприклад, агросектор конкретно для України є важливою галуззю. Але я додам, що у деяких закордонних країнах відбувається теж скорочення уряду. Словом, Франція має більшу площу, ніж Україна, але там також об'єднали декілька міністерств.


      Склад нового Кабміну / Інфографіка 24 каналу

      Про плани нової очільниці Міністерства охорони здоров'я

      Нова Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька на пресконференції окреслила пріоритетні завдання відомства.

      Чим займатиметься МОЗ:

      1. Розробкою порядку реагування на інфекційні спалахи.
      2. Працюватиме над забезпеченням вакцин для дорослих.
      3. Створюватиме можливість доступу українців до лікаря першочергової ланки.
      4. Зосередить увагу над зарплатою лікарів.

      Не менш важливим для МОЗ є: зростання тривалості життя та народжуваності, здорове дитинство та робота з інклюзивністю.


      Зоряна Скалецька назвала першочергові завдання МОЗ

      – Я не вважаю, що міністерка охорони здоров'я повинна мати медичну освіту, адже це суто політична позиція, а не технічна. Найважливіше – продовжити реформи. Бо у цій галузі вже зробили багато змін, але ще не все. 

      Реформи Уляни Супрун є дуже вдалими, всі експерти вважають їх одними з найбільш успішних. Я вважаю, що хорошим кроком буде у майбутньому долучити її до процесу реформування. Наприклад, зробити Супрун радницею, адже вона має величезний досвід у цьому.

      Про зниження тарифів та ріст економіки

      – Щодо зниження тарифів, то найгіршим способом це зробити – повернутися до адміністративного врегулювання, коли ціни були нижчими за ринкові. Згодом це призвело до корупції, залежності від Росії тощо. 

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      – Президент Зеленський сказав, що хоче знизити ціни шляхом підвищення доходів. Це може бути першим способом. Також прем'єр заявив, що прагне, аби економіка виросла на 40% за п'ять років – це багато, але реально. Але зробити це можна буде лише тоді, коли зроблять всі реформи.

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      Теги: Новини України Децентралізація Реформи Зоряна Скалецька Ціни
      Джерело: 24 канал
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