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      Ріст курсу долара в Україні після введення воєнного стану – тимчасове явище, – НБУ

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      Ріст курсу долара в Україні після введення воєнного стану – тимчасове явище
      Ріст курсу долара в Україні після введення воєнного стану – тимчасове явище / Фото з вільних мереж

      Зростання курсу валют в Україні після оголошення воєнного стану відбувається здебільшого внаслідок впливу ситуативних та психологічних факторів. Така ситуація є тимчасовою.

      Про це у Facebook написав голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин.

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      Це все носить тимчасовий характер. Національний банк уважно відслідковує стан та тенденції валютного ринку і готовий, у разі необхідності, до проведення валютних інтервенцій з метою недопущення різких чи надмірних коливань курсу гривні. Наразі обсяг міжнародних резервів НБУ сягає 17,8 мільярда доларів,
      – написав Данилишин.

      Він також запевнив, що банківська система України забезпечує повнофункціональний та безперебійний режим роботи.

      Голова Ради НБУ наголосив, що введення воєнного стану в Україні на термін 30 днів не несе безпосередніх негативних наслідків для економіки країни і наразі немає фундаментальних причин для зниження темпів економічного зростання.

      "Однак, у разі наявності відповідних зовнішньополітичних факторів, можливого продовження дії воєнного стану може створити відповідні передумови для зниження темпів економічного зростання у наступному році", – додав Данилишин.

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      Нагадаємо, 25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень, а загалом 24 українських моряки потрапили в полон та були арештовані. Росія також затримала 3 захоплені українські кораблі.

      Через це 26 листопада в 10 областях України було введено режим воєнного стану, який офіційно почав діяти 28 листопада і триватиме до 26 грудня.

      Станом на 29 листопада за даними НБУ, курс долара в Україні становить 28 гривень 26 копійок, а вартість євро становить 31 гривню 89 копійок.

      Теги: Новини України Новини політики Воєнний стан в Україні Гроші Курси валют НБУ Долар Долар-Гривня
      Джерело: 24 канал
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