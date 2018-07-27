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Ріта Ора оголила груди в Instagram для своєї подруги: провокативне фото

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Ріта Ора і Анда Власаку
Ріта Ора і Анда Власаку / Instagram / @ritaora

Британська співачка Ріта Ора вразила соцмережу дуже гарячим фото. В день народження її близької подруги Анди Власаку вона вирішила опублікувати фото з оголеними грудьми.

Відповідний архівний знімок з Африки з’явився на Instagram-сторінці Ріти Ори вчора, 26 липня. На ньому зірка позує разом зі своєю подругою іменинницею, де співачка підняла свій топ, оголивши груди, а емоційна Власаку прикрила їх своєю рукою. Зірка також додала смайлик "емоджі" на інтимне місце власних грудей.

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Ріта Ора і Анда Власаку

"Я не думала, що перша картинка підійде для всіх, але чорт забирай! Це твій день народження!!! І це було в центрі Африки (легендарний момент). З днем народження, моя найкраща подруго Анда Власаку. Ми знаємо один одного з дитинства, і я так вдячна, що змогла рости разом з тобою. Давай продовжимо пізнавати одне одного і подорожувати по світу разом, створювати спогади і ставати балеринами, коли нам буде 102!", – підписала серію знімків Ріта.

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На інших фото дівчата справді разом подорожують, веселяться та насолоджуються компанією одне одного. Провокативна публікація лише за одну добу набрала більше півмільйона вподобань.

Теги: LifeStyle Музика Еротика
Джерело: 24 Канал
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