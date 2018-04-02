Ріта Ора приміряла образ сексуального кролика: пікантні фото

Знаменита американська співачка Ріта Ора полюбляє робити підписникам сторінки Instagram пікантні сюрпризи. Так, зірка вирішила по-особливому привітати всіх з Великоднем.

Для спокусливої фотосесії співачка обрала образ великоднього кролика. Однак звичайний костюм, звісно ж, Ріта Ора не приміряла. Натомість зірка позувала перед камерою в білих трусах з мереживом та бузковому топі. Рожево-білі вуха на голові створили великодній "лук".

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Варто зазначити, що Ріта Ора виглядає розкішно, а її прес можна з легкістю назвати ідеальним. Чудова засмага, стильні прикраси та макіяж личили зірці. До фотосесії вона підійшла креативно, тому взяла солодощі та їла їх, як кролик.

Щасливого Великодня,

– лаконічно написала співачка.

Таке спокусливе привітання оцінили прихильники Ріти Ори. "Чи є щось краще в світі, ніж Ріта Ора, яка їсть пасхальні яйця з шоколаду?", "Такий красивий кролик", "Це найкраща картинка поїдання солодощів", "Гаряча", – не стримували емоцій підписники співачки.



Сексуальна Ріта Ора привітала з Великоднем