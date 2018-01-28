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УСИК – БРІЄДІС МІТИНГИ В РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ріта Ора влаштувала романтичну фотосесію та представила кліп для "П'ятдесят відтінків свободи"

15:31, сьогодні 654 Читать новость на русском
Ріта Ора
Ріта Ора / Instagram / @ritaora

Британська виконавиця Ріта Ора разом з екс-солістом групи "One Direction" Ліамом Пейном представили ніжний відеокліп на пісню "For You", яка стала саундтреком третьої частини фільму "П'ятдесят відтінків сірого". Співачка не пропустила попозувати у квітах з кліпу, чим вразила шанувальників.

Зворушливий кліп "For You" був опублікований на Youtube-каналі фільму "П'ятдесят відтінків" 26 січня, і більше ніж за одну добу набрав майже 6 мільйонів переглядів.

Liam Payne, Rita Ora – For You ("П'ятдесят відтінків свободи): відео дивитись онлайн

Ріта Ора постала у ролику в розкішній червоній сукній, яка їй неймовірно пасувала. Гуляючи розкішним садом, зірка розповідає історію кохання та позує серед великої кількості квітів.

Читайте також: Британська співачка Ріта Ора опублікувала відвертий знімок, де позує лише в шапці: фото

Нагадаємо, що прем’єра третьої частини відомої еротичної стрічки "П'ятдесят відтінків свободи" запланована на 8 лютого 2018 року, напередодні Дня всіх закоханих. Останній трейлер стрічки з'явився 1 січня 2018 року.

Теги: Музика LifeStyle Кіно Мода
Джерело: 24 Канал
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