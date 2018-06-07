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Ріта Ора з оголеними дівчатами знялась у сексуальному кліпі: відео

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Ріта Ора представила провокативний кліп
Ріта Ора представила провокативний кліп / Скріншот

Британська співачка Ріта Ора здивувала сексуальним відео на пісню "Girls". Трек артистка записала з Cardi B, Bebe Rexha та Charli XCX.

Співачка Ріта Ора не належить до тих, хто соромиться вбирати сексуальне вбрання, приховуючи своє тіло за скромним одягом. Відтак зірка експериментує з образами та сценічними костюмами. 

Читайте також: Гурт "Время и Стекло" випустив провокативний кліп на пісню "Е, Бой": гаряче відео

 

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

Перед тим, як здивувати прихильників несподіваною зміною іміджу, запальна блондинка знялась у кліпі до пісні "Girls". Вже із самих слів треку було зрозуміло, що відео буде досить гарячим та провокативним. У пісні Ріта Ора співає, що "інколи просто хоче цілувати дівчат". Відтак сексапільна поп-співачка виконала своє бажання та ніжно поцілувала реп-виконавицю Cardi B. 

Окрім цього, не менш пікантно в кадрі виглядають оголені білявки, які оточують Ріту Ору на подвір'ї розкішного маєтку, засадженого деревами та травою. Всі вбрані в сексуальну спідню білизну, додаючи до своїх образів звабливі рухи. Самі ж співачки теж приміряли гарячі вбрання, які підкреслили їх апетитні форми. 

Дивіться відео кліпу Ріти Ори на пісню "Girls":

 

Наразі кліп переглянули майже 3 мільйони користувачів мережі. За інформацією західних ЗМІ, ЛГБТ-спільнота вороже відреагувала на ролик Ріти Ори, зазначивши, що їх дискредитують в такий спосіб. Натомість артистка заявила, що вона бісексуалка, тому продовжить висвітлювати цю тему у своїй творчості.

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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