Рівень тіньової зайнятості в Україні – найнижчий за останні 10 років

Наприкінці 2019 року рівень тіньової зайнятості в Україні впав до 21%. Це найнижчий показник за останні 10 років.

Про те, що кількість українців, які працюють офіційно збільшується, інформує Мінекономіки.

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Рівень тіньової зайнятості в Україні у кінці 2019 року впав до найнижчого за 10 років рівня і становить 21%,

– йдеться в повідомленні.

Кількість працівників і роботодавців, які зацікавлені у легалізації трудових відносин, систематично збільшується. А від початку 2020 року роботодавці уклали трудові договори з майже 200 тисячами працівників.

У Мінекономіки додали, що на детінізацію трудових відносин вплинули перевірки Держпраці та Державної податкової служби. Опісля них роботодавці подали заяви на працевлаштування приблизно 64 тисяч працівників.

Зверніть увагу! Раніше міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що в Україні працюють легально 12,8 мільйона людей із 28,5 мільйона. Решта – працюють неофіційно або перебувають на заробітках.

У Нацбанку заявила, що з тіньовою економікою планують боротися насамперед за допомогою розвитку безготівкових розрахунків.

Як НБУ боротиметься з тіньовою економікою:

запроваджуючи здійснення соціальних виплат лише у безготівковій формі;

завдяки податковим пільгам;

через встановлення торговельних POS-терміналів представниками малого та середнього бізнесу;

додатково стимулюючи торговців та споживачів до проведення безготівкових розрахунків.

Що таке тіньова економіка? Це вся господарська діяльність, яка відбувається поза державним обліком та контролем. З них не сплачують податки, а отже, страждає бюджет країни. Натомість "тіньові" підприємства збільшують власні прибутки.