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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

River Bank: огляд зручної модульної системи зовнішніх акумуляторів від EcoFlow

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River Bank: огляд зручної модульної системи зовнішніх акумуляторів від EcoFlow
River Bank: огляд зручної модульної системи зовнішніх акумуляторів від EcoFlow / The Verge

Компанія EcoFlow представила незвичайне рішення для підзарядки ґаджетів в польових умовах. Компанія створила модульну систему зовнішніх акумуляторів River Bank, за допомогою яких можна зарядити як мобільні пристрої, так і більшу електроніку, наприклад, ноутбуки.

Про це повідомляє The Verge.

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Основні характеристики River Bank

Базовий модуль River Bank на 99 Ват годин оснащений двома портами USB Type-C і двома традиційними USB Type-A, а верхня частина пристрою служить для бездротової зарядки мобільних пристроїв за стандартом Qi на 10 Вт. Таким чином, за допомогою аксесуара можна одночасно заряджати відразу чотири ґаджета.

River Bank
На верхній панелі River Bank можна заряджати пристрої за стандартом Qi

Акумулятор оснащений LED-екраном, який відображає його рівень заряду. Основного модуля вистачає на дві повні зарядки ноутбука або 9-15 зарядок смартфона (в залежності від моделі).

River Bank
Основним модулем River Bank можна двічі зарядити ноутбук

Додатково можна придбати два модулі на 145 Ват годин (300 Вт) і 198 Втат годин (400 Вт). Перший оснащений ще одним роз'ємом USB Type-C і кабельними перемичками для екстреного запуску двигуна автомобіля, а другий з традиційною розеткою підходить для гітарних підсилювачів, проекторів і електроінструментів. Також виробник пропонує сонячну панель, для підзарядки акумуляторів далеко від мережі.

River Bank
За допомогою River Bank можна заряджати акумулятор автомобіля

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Дата релізу та ціна River Bank

Основний модуль River Bank коштує 199 доларів (близько 5 200 гривень), а ще два можна докупити за 99 доларів (близько 2 600 гривень) та 149 доларів (близько 3 900 гривень) відповідно. Початок поставок заплановано на червень або липень цього року.

Презентація River Bank від компанії EcoFlow – дивіться відео

 

Теги: Техно Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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