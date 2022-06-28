Підліток виклав у TikTok жорстоке відео з зайцем: за шкуродера та автора відео взялася поліція

На Рівненщині 17-річний юнак виклав жорстоке відео, на якому його 19-річний товариш відрізав голову мертвому зайцю. За обох хлопців взялася поліція.

Про це повідомили в управлінні поліції регіону. Жорстоке відео виявили під час моніторингу соцмереж.

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Хлопці не змогли пояснити, чому виклали відео у мережу

Правоохоронці встановили всіх фігурантів. За даними слідства, увечері 25 червня компанія юнаків, серед яких 3 неповнолітніх, каталися на мотоциклах. Тоді 19-річний хлопець наїхав на зайця. Унаслідок удару тварина загинула.

Після цього хлопці влаштували дуже дивну та жорстоку "розвагу". Юнак, який збив зайця, вирішив відрізати тварині голову, а 17-річний хлопець зняв усе на відео. Потім цей ролик він виклав на своїй сторінці у TikTok під музику з хетштегом "Охота".

Дорогою 19-річний місцевий житель допустив наїзд на зайця, внаслідок чого тварина загинула. У подальшому 17-річний житель Степані зняв на відео, як 19-річний товариш відрізає вуханю голову. Відео неповнолітній опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі,

– повідомили у поліції.

У розмові з правоохоронцями хлопці пояснили, що хотіли приготувати та з'їсти зайця. Однак юнаки так і не змогли знайти пояснення чому вирішили зняти таке жорстоке відео.

Через інцидент поліція відкрила кримінальну справу за статтею про жорстоке поводження з тваринами, за якою передбачене покарання у вигляді ув'язнення терміном від 3 до 5 років.

17-річний хлопець, який виклав відео у мережу розкаявся у своєму вчинку та співпрацює з правоохоронцями.

На Буковині відкрили кримінальну справу за вбивство павича

З етичних міркувань ми не публікуємо кадри, про які йде мова. Ви можете переглянути відео тут , однак наполегливо просимо особливо чутливих людей утриматися від цього.

Громадська організація ANIMAL HELPERS опублікувала моторошні кадри, на яких 20-річний хлопець у стані алкогольного сп'яніння з жорстокістю убив павича. Шкуродер тримав птаха за шию та щосили бив ним об землю.

Друзі зловмисника навіть не зупинили його, а навпаки підбадьорювали і сміялися. І врешті живодер кинув мертве тіло павича на землю.

Така жорстокість отримала значний резонанс у суспільстві. Молодику повідомили про підозру за статтею про жорстоке поводження з тваринами. У рідному селі живодера шоковані його жорстокістю. Найбільший шок дії молодика викликали у його матері.

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