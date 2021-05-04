Забив штахетою на смерть: 18-літнього хлопця підозрюють у жорстокій розправі на Рівненщині

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У Вараському районі, що на Рівненщині, 18-річний хлопець відпочивав зі знайомим. Під час сварки хлопець вирвав дерев'яну штахетину з паркану і побив іншого.

Джерело:

Нацполіція

Як наслідок – 28-річний знайомий хлопця загинув через численні жорстокі травми. Тепер потенційному нападнику загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. 

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Що відомо про розправу

Інцидент стався 2 травня. Відомо, що хлопці відпочивали на березі місцевої водойми. Крім цього, вони вживали алкоголь. Згодом чоловіки чомусь почали сваритись і спершу наче залагодили конфлікт.

Після чергових чарок, чоловіки знову розійшлися не на жарт, але домовитись так і не змогли. 

Тоді 18-річний хлопець вирвав штахету з дерев'яного паркану та агресивно побив нею 28-річного знайомого, він наніс безліч ударів. Коли хлопець скоїв напад, він просто розвернувся та втік з галявини.

Кажуть, що між односельцями упродовж тривалого часу були неприязні стосунки. Чому ж тоді вони проводили разом час – невідомо.


Хлопці відпочивали біля озерця / Фото Нацполіції

Що сталося з постраждалим хлопцем

Лише вранці наступного дня побитого чоловіка знайшов його батько на тому ж місці – він проживає неподалік. Син був без свідомості.

Він одразу ж викликав швидку. На жаль, попри зусилля медиків, 28-річний чоловік помер. Його не вдалося врятувати через безліч травм:

  • набряк головного мозку;
  • відкриту черепно-мозкову травму;
  • перелом кісток черепа;
  • крововилив;
  • забій мозку.

Що загрожує 18-річному хлопцеві

Його затримали. Юнака підозрюють за кримінальною статтею про Молодику загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Увага! Поліцейські з'ясували, що хлопця раніше не судили, однак він притягувався до адмінвідповідальності за вчинення дрібного хуліганства та куріння у громадських місцях. 