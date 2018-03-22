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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR
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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Рівно 2 роки тому Савченко присудили 22 роки в російській в'язниці, – журналіст

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Мілан Леліч
Мілан Леліч / Фото з вільних джерел

Історія інколи викидає неймовірні речі. Сьогодні, 22 березня, рівно 2 роки день в день, як Надія Савченко отримала 22 роки в'язниці у російському суді. Це сталося приблизно о тій же годині, коли Верховна Рада вже в 2018 році зняла із неї недоторканість.

Про це розповів у прямому ефірі 24 Каналу політичний оглядач Мілан Леліч.

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Він зазначив, що якби перенестися на 2 роки назад, коли весь світ стежив за трансляцією російського суду. Тоді люди, які спостерігали за цим дійством сприйняли факт її засудження дуже болісно. Тоді її називали "символом українського супротиву", "політичним в'язнем №1", "символом України" і так далі. І якщо б перестися туди і показати людям сьогодняшню стрічку новин, не зрозуміло б якою була реакція читачів.

Як на мене, 2 роки це занадто мало для таких перетворень. Тому факт зняття із Савченко недоторканості та можливість її арешту, просто не вкладаються в голові,
– розповів Мілан Леліч.

Теги: Надія Савченко Новини Росії Новини політики Новини України
Джерело: 24 Канал
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