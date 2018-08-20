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Ривок Цуренко та Янчук, Світоліна без змін: оприлюднено оновлений рейтинг жіночого тенісу

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Леся Цуренко
Леся Цуренко / Фото з відкритих джерел

В оновленому рейтингу WTA українська тенісистка Еліна Світоліна залишилася на 7-у місці. У той час як чималий ривок вверх зробила Леся Цуренко.

Друга ракетка України піднялася одразу на дев’ять сходинок вверх. Вона тепер 35-а. Це завдяки виходу у чвертьфінал турніру в Цинциннаті, де вона поступилася першій ракетці світу румунці Симоні Халеп.

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Катерина Бондаренко теж зберегла за собою свою попередню позицію – вона 86-а. до неї наблизилася Катерина Козлова, яка на 88-ій позиції (+2 місця вверх).

Даяні Ястремській не вдалося потрапити в топ-100. 18-річна тенісистка опустилася на одну сходинку вниз і тепер 104-а. При цьому що українка зуміла пробитися в основну сітку турніру в Нью-Хейвені, обігравши у фіналі кваліфікації колишню сьому ракетку світу Белінду Бенчич зі Швейцарії.

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Також опустилися Марта Костюк (133-я позиція, -2 місця) та Ангеліна Калініна (136-е місце, -1 позиція).

Найбільший ривок вверх – у Ольги Янчук. Вона піднялася одразу на 50 позицій вверх, зайнявши 267-у сходинку. Найбільше падіння серед українок зафіксовано у Олександри Піскун. Втрата 55 позицій викинули її з топ-1000, вона лише 1051-а.

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Теги: Новини спорту Теніс Еліна Світоліна
Джерело: 24 Канал
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