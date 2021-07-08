Рій комарів атакував нацпарк "Тузлівські лимани" під Одесою: фото

На Одещині у національному парку "Тузлівські лимани" побачили рій комарів-дзвінців. Це одні з найбільш масивних тут комах. У мережі опублікували відповідні фото.

Комарі літають на відстані 50 метрів від землі поблизу Тузлівського лиману на Чорному морі. Вважають, що цих комах є кілька мільйонів. Про це повідомив заступник директора нацпарку Іван Русєв.

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Мільйони комарів прилетіли на Одещину / Фото з фейсбуку Івана Русєва

Прилетіли через зміну погоди

Комахи прилетіли в такій кількості через постійну зміну погоди. Адже в національному парку часто падали дощі та була спека.

Після проливних дощів та спеки на Тузлівській Амазонці, ближче до вечора, по горизонту маєтків та Чорного моря, був миттєвий масштабний повітряний планктон. Це заворожуюче явище утворилося над трав'яними громадами, над величезною мілкою та вологою частиною Тузлівського лиману,

– зазначає Іван Русєв.

Також Русєв пише, що цих комарів боятись не варто. Оскільки вони не кусають.



Через вологу прилетів рій комарів-дзвінців / Фото з фейсбуку Івана Гусєва

Що відомо про комарів-дзвінців

Комахи роду довговусих.

Вони – поширені у всьому світі.

З липня по серпень розмножуються вдруге.

Вдень, особливо у спеку, комарів немає. Вони ховаються під листям у сирих місцях.

Дзвінці не кусають, бо в них погано розвинені роти.

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Рій комах у нацпарку "Тузлівські лимани": дивіться відео