Різ Візерспун кинула морозиво в Меріл Стріп на зйомках серіалу "Велика маленька брехня": фото

В Мережі з'явилися нові фотографії зі знімального майданчика другого сезону серіалу "Велика маленька брехня".

Днями папараці у Лос-Анджелесі стали свідками цікавої сцени під час зйомок другого сезону "Велика маленька дрібниця", коли актриса Різ Візерспун намагається запустити ріжок морозива в оскароносну американську кіноакторку Меріл Стріп.

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У свою чергу, Різ Візерспун на своїй сторінці в Twitter відповіла на іронічний пост одного з шанувальників і заявила, що морозиво таки долетіло до Меріл.

"Не потрібно молитися. Я потрапила в неї", – прокоментувала акторка.

Як відомо, Меріл Стріп виконає роль свекрухи Селести Райт, роль якої виконує Ніколь Кідман.



Різ Візерспун запустила морозиво в Меріл Стріп

Oh Matt! No need to pray. I got her ! https://t.co/nMitvPXETc — Reese Witherspoon (@RWitherspoon) 1 августа 2018 г.

Прем'єра другого сезону "Велика маленька брехня" заплановано на 2019 рік.

Дивіться трейлер "Велика маленька брехня":