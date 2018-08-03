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Різ Візерспун кинула морозиво в Меріл Стріп на зйомках серіалу "Велика маленька брехня": фото

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Різ Візерспун
Різ Візерспун / Фото з відкритих джерел

В Мережі з'явилися нові фотографії зі знімального майданчика другого сезону серіалу "Велика маленька брехня".

Днями папараці у Лос-Анджелесі стали свідками цікавої сцени під час зйомок другого сезону "Велика маленька дрібниця", коли актриса Різ Візерспун намагається запустити ріжок морозива в оскароносну американську кіноакторку Меріл Стріп.

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У свою чергу, Різ Візерспун на своїй сторінці в Twitter відповіла на іронічний пост одного з шанувальників і заявила, що морозиво таки долетіло до Меріл.

"Не потрібно молитися. Я потрапила в неї", – прокоментувала акторка.

Як відомо, Меріл Стріп виконає роль свекрухи Селести Райт, роль якої виконує Ніколь Кідман.

різ візерспун

Різ Візерспун

різ візерспун

Різ Візерспун
Різ Візерспун запустила морозиво в Меріл Стріп

Прем'єра другого сезону "Велика маленька брехня" заплановано на 2019 рік.

Дивіться трейлер "Велика маленька брехня":

 

Теги: LifeStyle Кіно Різ Візерспун
Джерело: 24 Канал
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