Різ Візерспун кинула морозиво в Меріл Стріп на зйомках серіалу "Велика маленька брехня": фото
В Мережі з'явилися нові фотографії зі знімального майданчика другого сезону серіалу "Велика маленька брехня".
Днями папараці у Лос-Анджелесі стали свідками цікавої сцени під час зйомок другого сезону "Велика маленька дрібниця", коли актриса Різ Візерспун намагається запустити ріжок морозива в оскароносну американську кіноакторку Меріл Стріп.
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У свою чергу, Різ Візерспун на своїй сторінці в Twitter відповіла на іронічний пост одного з шанувальників і заявила, що морозиво таки долетіло до Меріл.
"Не потрібно молитися. Я потрапила в неї", – прокоментувала акторка.
Як відомо, Меріл Стріп виконає роль свекрухи Селести Райт, роль якої виконує Ніколь Кідман.
Різ Візерспун запустила морозиво в Меріл Стріп
Прем'єра другого сезону "Велика маленька брехня" заплановано на 2019 рік.
Дивіться трейлер "Велика маленька брехня":