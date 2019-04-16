Різали, малювали недоречне та їли, – голова ЦВК Сліпачук про псування бюлетнів

У першому турі президентських виборів українці зіпсували 224,6 тисячі бюлетенів і їх визнали недійсними.

Про це сказала голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук в інтерв’ю "Укрінформу".

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Вона наголосила, що виготовлення бюлетенів – "це і велика праця багатьох людей, і гроші".

"Якщо псування бюлетеня – це ваша позиція щодо того чи іншого кандидата, прізвище якого опубліковане у цьому виборчому бюлетені, то не обирайте цього кандидата. Але не треба приходити на дільницю і малювати на цьому бюлетені все, що завгодно. А малювали ну дуже недоречні речі, навіть різали бюлетені, їли їх", – заявила Сліпачук.



Голова ЦВК Тетяна Сліпачук

Вона також напередодні голосування 21 квітня буде закликати виборців "не висловлювати псуванням бюлетеня свою думку щодо котрогось із кандидатів, а також – бути більш чемними і розуміти, що вибори – це не привід для викладання фотографій у Instagram чи Facebook з бюлетенями на дільницях".

Це стосується і наших політиків, які під час голосування 31 березня демонстрували своєю поведінкою не дуже гарний приклад, виставляючи в соціальних мережах фото з бюлетенями, зроблені безпосередньо у приміщеннях дільниць, що згідно з законом є порушенням таємниці голосування,

– наголосила голова ЦВК.

Виборець не має права демонструвати свій вибір у приміщенні виборчої дільниці, а розповісти за власним бажанням про своє волевиявлення він може за її межами волонтерам, які збирають дані для екзит-полів.

Що відомо про другий тур виборів в Україні?За результатами голосування щодо обрання нового президента України, яке відбулося 31 березня, жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів. Відтак, двоє кандидатів, які отримали найбільше голосів виборців, Володимир Зеленський (30,24%) і чинний український гарант Петро Порошенко (15,95%), пройшли до другого туру. Його проведення заплановано на 21 квітня.





Результати першого туру