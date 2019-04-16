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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО
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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО

      Різали, малювали недоречне та їли, – голова ЦВК Сліпачук про псування бюлетнів

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      Президентські вибори 2019
      Президентські вибори 2019 / Фото з відкритих джерел

      У першому турі президентських виборів українці зіпсували 224,6 тисячі бюлетенів і їх визнали недійсними.

      Про це сказала голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук в інтерв’ю "Укрінформу".

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      Вона наголосила, що виготовлення бюлетенів – "це і велика праця багатьох людей, і гроші".

      "Якщо псування бюлетеня – це ваша позиція щодо того чи іншого кандидата, прізвище якого опубліковане у цьому виборчому бюлетені, то не обирайте цього кандидата. Але не треба приходити на дільницю і малювати на цьому бюлетені все, що завгодно. А малювали ну дуже недоречні речі, навіть різали бюлетені, їли їх", – заявила Сліпачук.

      сліпачук вибори другий тур порошенко
      Голова ЦВК Тетяна Сліпачук

      Вона також напередодні голосування 21 квітня буде закликати виборців "не висловлювати псуванням бюлетеня свою думку щодо котрогось із кандидатів, а також – бути більш чемними і розуміти, що вибори – це не привід для викладання фотографій у Instagram чи Facebook з бюлетенями на дільницях".

      Це стосується і наших політиків, які під час голосування 31 березня демонстрували своєю поведінкою не дуже гарний приклад, виставляючи в соціальних мережах фото з бюлетенями, зроблені безпосередньо у приміщеннях дільниць, що згідно з законом є порушенням таємниці голосування,
      –  наголосила голова ЦВК.

      Виборець не має права демонструвати свій вибір у приміщенні виборчої дільниці, а розповісти за власним бажанням про своє волевиявлення він може за її межами волонтерам, які збирають дані для екзит-полів.

      Що відомо про другий тур виборів в Україні?За результатами голосування щодо обрання нового президента України, яке відбулося 31 березня, жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів. Відтак, двоє кандидатів, які отримали найбільше голосів виборців, Володимир Зеленський (30,24%) і чинний український гарант Петро Порошенко (15,95%), пройшли до другого туру. Його проведення заплановано на 21 квітня.

      вибори перший тур вибори
      Результати першого туру

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Петро Порошенко Президентські вибори 2019 ЦВК
      Джерело: 24 канал
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