Різанина продавчинь м'ясного ринку Чорноморська: оприлюднили відео сутички

У мережі 19 жовтня оприлюднили відео сутички продавчинь м'ясного корпусу ринку Чорноморська "Ранковий". Сам конфлікт трапився ще за 5 днів до цього.

На записі видно, як одна з жінок підходить до іншої та б'є її ножем. Після цього учасниць конфлікту починають розтягувати інші продавці.

Ця подія Неподалік Одеси продавчині м'яса влаштували розбірки на ножах: одна з жінок потрапила до лікарні

Потерпіла чинила опір

Загалом сутичка тривала приблизно хвилину. Потерпіла весь цей час чинила опір нападниці, а потім нібито навіть виглядала неушкодженою.

Проте жінка все ж отримала поранення. У мережі, окрім відео, також оприлюднили фото рани після надання медичної допомоги. Там було багато закривавленого бинта.

На відео присутні сцени насилля, тому не рекомендуємо переглядати його вразливим і неповнолітнім (18+).

Сутичка продавчинь на ринку "Ранковий": дивіться відео телеграму "Новости Одесса"

Що було відомо раніше

На місце події одразу викликали медиків і швидку. Кожен із них зайнявся своєю справою – потерпілу забрали до лікарні, а зловмисницю затримали.



У мережі дуже бурхливо відреагували на цей інцидент. Користувачі намагалися зрозуміти, що стало причиною конфлікту. Проте на це запитання відповіді немає і досі.