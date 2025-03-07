У Ростові-на-Дону окупант, який повернувся з війни, зарізав "товариша по службі"

У Росії 60-річний військовий вбив молодшого "товариша по службі". Чоловіки посварилися, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння. Внаслідок цього один зарізав іншого ножем.

Про це 24 Канал пише з посиланням на росЗМІ. Відомо, що ймовірний вбивця нещодавно повернувся з так званої СВО.

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Різанина в Ростові-на-Дону

Як з'ясувала ASTRA, 2 березня 60-річний військовий 102 мотострілкового полку Гєннадій Кузнєцов повернувся з бойових дій в Україні та навідався до свого 32-річного побратима Антона Зарічньова. Він також служив у цій бригаді.

У квартирі в одному з будинків Ростова-на-Дону чоловіки пили та розмовляли, а в якусь мить посварилися. Під час словесної перепалки Кузнєцов узяв ножа і кілька разів ударив Антона. Врятувати його життя не вдалося, чоловік помер на місці.



32-річний Антон Зарічньов, якого вбив "товариш по службі" / Фото ASTRA

Правоохоронці порушили кримінальну справу про вбивство, а військовослужбовця Гєннадія Кузнєцова затримано.



Ймовірний вбивця Гєннадій Кузнєцов / Фото ASTRA

Стрілянина російських військових в Макіївці

У кінці лютого в окупованій Макіївці, що на Донеччині, двоє російських військових влаштували стрілянину біля житлових будинків. Один з них забарикадувався у квартирі та взяв у заручники свою співмешканку, а інший стріляв по вікнах. Як тоді закінчилася перепалка – невідомо.