Різанина у Фінляндії: на студентів училища напав чоловік з мечем, є загиблі і поранені – відео
У фінському місті Куопіо у приміщенні місцевого професійного училища відбувся напад. За словами очевидців, підозрюваний атакував людей холодною зброєю. Поліція затримала підозрюваного.
Він нібито був з мечем, але поліція цю інформацію поки не підтвердила, інформує місцеве видання Yle.
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За попередніми даними правоохоронців, одна людина загинула, десятеро поранені. Двоє з них отримали важкі травми. Підозрюваний також поранений.
Дивіться відео очевидця під час затримання поліцією підозрюваного:
Відзначимо, що професійне училище Savon koulutusyhtymä знаходиться у торговому центрі Herman. На першому і другому поверхах розташовані тимчасові приміщення училища, де навчаються студенти бізнес-відділення. В училищі навчаються близько 600 осіб.
Поліція Фінляндії запевняє, що ситуація під контролем / Фото Yle
Прем'єр-міністр Фінляндії Антті Рінне відреагував на інцидент. Він висловив співчуття жертвам трагедії і назвав цей акт насильства жахливим і "шокуючим".
Відзначимо, що в березні цього року у Фінляндії чоловік напав на міністра закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні і намагався його побити. Нападник виявився членом антимігрантського угрупування "Солдати Одіна". Це рух, що з'явився у 2015 році і виступає за посилення міграційного законодавства.