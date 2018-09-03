Різанина в київському гуртожитку НАУ: з'явилися деталі інциденту

У Солом'янському районі Києва в гуртожитку Національного авіаційного університету студент-першокурсник влаштував різанину.

Про це повідомляє прокуратура Києва.

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Зазначається, що інцидент трапився 1 вересня близько першої години ночі. Хлопець намагався потрапити до гуртожитку, що знаходиться на вул. Ніжинській. Поблизу входу у нього виник конфлікт зі студентами, що там проживали, бо вони відмовилися пускати "гостя".

"Обурившись цим, хлопець дістав ніж і завдав двом студентам НАУ численних порізів різних частин тіла", – заявили правоохоронці.

В одного постраждалого діагностували важкі тілесні ушкодження, у другого – легкі. Підозрюваного студента затримали. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.